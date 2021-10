Lucas Sia sanciona PL que obriga iluminação LED em novos loteamentos e empreendimentos

Empresa vencedora da licitação foi divulgada no Diário Oficial do Estado e aguarda a Ordem de Serviço

Com investimento de R$22,5 milhões, a Rodovia dos Agricultores, que interliga Artur Nogueira à Mogi-Mirim, deve começar a ser recapeada ainda em outubro. No dia 05, foi publicado no Diário Oficial do Estado a empresa vencedora da licitação para a execução da obra de recuperação da via.

O recapeamento é promessa de campanha do prefeito Lucas Sia (PSD), e as buscas por recursos para que as obras pudessem acontecer foram iniciadas em janeiro, logo no primeiro mês de mandato. Já em fevereiro, o chefe do Executivo e o vice Davi Fernandes (PSDB) se reuniram com o deputado estadual Barros Munhoz (PSB) no gabinete do Executivo, onde foi anunciada a verba inicial de R$500 mil.

De acordo com Sia, manter a rodovia em bom estado é fundamental para que haja desenvolvimento agrícola e industrial nas duas cidades. “Centenas de famílias estão abrigadas às margens da via, assim como dezenas de produtores e empreendimentos rurais que geram empregos e renda para Artur Nogueira e Mogi-Mirim. Agradeço aos esforços de todos que lutaram por essa conquista, em especial ao deputado Barros Munhoz”, pontua Sia.

A empresa vencedora da licitação é a Compec Galasso Engenharia e Construções, e ficará encarregada de garantir a recuperação e execução de todas as melhorias necessários para a recuperação. Em breve, o Governo do Estado deve expedir a ordem de serviço, que autorizará a empresa a dar início às obras. Conforme anunciou o deputado, as melhorias nos 22 quilômetros serão executadas em 12 meses.

Barros Munhoz também celebrou a conquista e destacou a importância da obra. “É um momento de muita alegria, porque essa obra era necessária já há alguns anos e agora, depois de muita persistência, conseguimos avançar com a publicação da empresa responsável pela recuperação de todo o trecho de Mogi Mirim a Artur Nogueira. A população das duas cidades se beneficia com asfalto novo, acostamento e sinalização”.

Problema antigo

Há anos, os moradores e motoristas que trafegam pela Rodovia dos Agricultores reclamam da situação dramática da via, devido às péssimas condições em sua malha asfáltica, falta de sinalização e ausência de acostamento. No local, já foram registrados inclusive diversos acidentes, inclusive com vítimas fatais.

Semanalmente, a rodovia recebe cerca 14 mil veículos e equipamentos, nos dois sentidos. O maior fluxo está concentrado no horário das 6h às 19h em comparação ao restante da noite.