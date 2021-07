Livros da biblioteca chegam de Kombi à casa de leitores em Pedreira

Entre os dias 07 e 10 de julho a Associação Nacional dos Três Tambores (ANTT) realizou uma etapa durante o Mega Race 2021, valendo pontos para o ranking 2020/2021 do Circuito RAM ANTT, o principal da modalidade no País. O evento inédito aconteceu no Haras LF em Limeira, e distribuiu mais de R$100 mil em prêmios em diversas categorias.

As atletas pedreirenses Ana Lívia Camargo e Maria Sofia de Lima disputaram as categorias Mirim, Jovem A e 3D, quando conquistaram bons resultados sendo: Ana Lívia Camargo conquistou a quarta colocação na categoria Mirim e Maria Sofia foi à campeã das categorias Jovem A e 3D.

Fundada em 2003 por um grupo de competidoras, a ANTT iniciou seu campeonato em março de 2004 e desde então se tornou referência no mundo equestre, organizando, promovendo, valorizando e defendendo a modalidade de Três Tambores nas arenas brasileiras. As etapas do campeonato incluem alguns dos principais rodeios do Brasil em diversos estados, além de provas oficiais e especiais, contando com a participação de mais de 300 filiadas todos os anos, de diversas faixas etárias.

O Campeonato Nacional de Três Tambores, atualmente nomeado de Circuito RAM ANTT é o mais antigo em atividade no Brasil, entre todas as modalidades de rodeio e o primeiro da história a realizar 17 temporadas consecutivas. Desde sua primeira etapa a ANTT já distribuiu cerca de 2 milhões de reais em prêmios e contou com a participação de mais de 3 mil competidoras.