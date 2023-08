Líder exemplar

Tendo nascido em Jaguariúna no ano de 1966 e acompanhado de perto as transformações que Jaguariúna passou ao longo das últimas quatro décadas, não posso deixar de expressar minha inquietação quando vejo moradores de rua, áreas em bairros que se tornaram pontos problemáticos e pessoas lutando contra o vício das drogas, cujas vidas parecem ter sido tomadas por um zumbido constante. Tenho procurado conversar com as pessoas da cidade e tenho recebido relatos que tem me assustado, o crescimento do grupo dos “nem nem” (nem estudam e nem trabalham), aliado ao crescimento do assistencialismo, que mesmo influenciado pela pandemia de Covid-19, é algo que, em meu íntimo, me causa inquietação e noites de insônia, preocupando, por vezes, até aqueles mais próximos a mim.

Neste ponto da minha vida, meu desejo é testemunhar o bem-estar de todas as pessoas. Essa ideia se resume, para mim, em algumas coisas que considero vitais: educação de qualidade, empregos que supram as necessidades pessoais e familiares, a possibilidade de realizar sonhos, saúde, qualidade de vida e, acima de tudo, segurança, assunto que considero extremamente importante ser tratado pelas autoridades competentes em conjunto com a sociedade, e como argumento para isto recorro a hierarquia das necessidades de Maslow, e para quem não tem conhecimento falo da Pirâmide de Maslow, que inclui cinco níveis, é um guia para a compreensão das necessidades humanas: Necessidades Fisiológicas: Como alimentação, água, abrigo, sono e saúde – as bases essenciais para a sobrevivência; Necessidades de Segurança: Englobando segurança física, financeira e estabilidade no emprego – a busca pela proteção; Necessidades Sociais (Pertencimento): Relacionamentos interpessoais, amizades, amor romântico e a sensação de pertencer a um grupo; Necessidades de Estima: Autoestima, confiança, conquistas pessoais e reconhecimento pelos outros; Necessidades de Auto Realização: A busca pelo crescimento pessoal, autodescoberta, criatividade e realização de objetivos significativos.

Claro, como toda teoria, a de Maslow tem seus críticos. Ela pode não considerar todas as diferenças individuais e culturais, mas em minha visão, ela ressoa fortemente comigo e com muitos que conheço, orientando-me em minhas escolhas cotidianas.

E aqui está a conexão com o tema deste artigo: o líder exemplar. Para enfrentarmos os desafios que nossa sociedade enfrenta, especialmente os que afetam a juventude, é crucial fornecer conhecimento e destacar as oportunidades positivas. Jovens precisam ser conduzidos a enxergar o potencial positivo que se encontra diante deles. Eles precisam compreender que escolhas baseadas em mérito e integridade levam a um futuro próspero, diferente das escolhas de curto prazo que os levam a becos sem saída.

Os verdadeiros líderes exemplares são aqueles que não apenas falam, mas também agem. Através de histórias de superação e conquistas, eles inspiram os jovens a traçarem um caminho de realização e positividade. É preciso lembrar que o suporte e as respostas que os jovens buscam muitas vezes estão mais próximos do que eles imaginam, muitas vezes dentro de suas próprias famílias e comunidades.

Na busca por uma Jaguariúna admirável, é com ações concretas que iremos construir um ambiente melhor e de energia positiva. Capacitar os jovens com habilidades como resiliência, persistência, conexão, criatividade e empatia, aliado ao estímulo do amor à família e ao próximo, é um investimento no progresso da comunidade.

O líder exemplar é aquele que une palavras e ações, que guia pelo exemplo. Para construir a Jaguariúna Admirável que almejamos, dependemos dos esforços de cidadãos trabalhadores, comprometidos e de proposito do BEM, que trabalham incansavelmente em nossa cidade. Como diz o ditado: “Seja a mudança que você deseja ver no mundo”. E assim, lado a lado, podemos alcançar um futuro brilhante e promissor para todos.

João Rodrigues

@joaorodriguesjaguariuna

Presidente do MARKETING DO BEM

Administrador – Gestor de Negócios – Empreendedor do Bem

“Fazer o BEM gera Excelentes Resultados”

