Leilão para a concessão de trem intercidades entre SP e Campinas acontece nesta quinta-feira, 29

Evento organizado pela Noblu Sports acontece no dia 17 de maio; as inscrições já estão no terceiro lote

O calendário esportivo de corridas de rua para 2024 na região de Campinas promete ser agitada. Uma das provas já confirmadas e com inscrições abertas é 1ª Corrida e Caminhada Panobianco em Prol da APAE, que vai unir esporte, saúde e solidariedade. Com organização da Noblu Sports, as provas acontecem no dia 17 de março, domingo, com três modalidades: corrida de 10km e 6 km e caminhada com percurso de 6 km, com largada às 7h30, na Praça Arauto da Paz.

As inscrições para as três modalidades estão abertas e já no terceiro lote. Elas podem ser feitas pelo site oficial (https://www.ticketsports.com.br/e/1-corrida-panobianco-em-prol-da-apae-37604). O valor da inscrição para a prova será separado por lotes, com valor de R$120 (corrida 10K) e de R$110 (corrida e caminhada 6km. Além do valor, cada participante deverá doar 2 quilos de alimentos que será destinado para a APAE. Os participantes inscritos na corrida receberão um kit contendo camiseta, número de peito, chip de cronometragem e medalha. Inscritos na caminhada e PCDs receberão uma camiseta.

A Panobianco Academia, líder em qualidade e inovação no segmento fitness, é a idealizadora do evento, que tem como objetivo arrecadar fundos e conscientizar a população sobre o trabalho da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

A APAE é uma instituição sem fins lucrativos que atende pessoas com deficiência intelectual e múltipla, oferecendo serviços de educação, saúde, assistência social e profissionalização. Ao se inscrever na corrida e caminhada, você estará colaborando para a manutenção e ampliação desses serviços, que beneficiam milhares de pessoas e suas famílias.

Valor da inscrição:

6KM (Corrida e caminhada)

3º Lote R$110

10KM

3º Lote R$120 (Corrida)

Premiação:

Os três primeiros colocados da modalidade geral individual FEMININO e geral individual MASCULINO, inscritos no percurso de 10KM, receberão premiação em dinheiro, sendo:

1º lugar – R$3.000,00

2º Lugar – R$1.500,00

3º Lugar – R$500,00

– Data: Domingo, 17 de março de 2024

– Local: Campinas

– Distâncias: Corrida 10 km, Caminhada e 6 km

– Duração Máxima: 240 minutos (4 horas)

– Local: Praça Arauto da Paz

Inscrição: https://www.ticketsports.com.br/e/1-corrida-panobianco-em-prol-da-apae-37604

