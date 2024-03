LBV mobiliza doações para vítimas das chuvas no RJ e no ES

Pela primeira vez em Campinas, atletas poderão correr com seus pets; prova acontece em 28 de abril com percursos de 21km, 10km, 5km e kids

Estão abertas as inscrições para a primeira etapa de 2024 do Santander Track&Field Run Series no Parque Dom Pedro, em Campinas, que será realizada em 28 de abril. A etapa é a única do circuito na cidade com meia-maratona (21km) e este ano terá mais uma novidade, a modalidade Pet, em que os competidores farão o percurso acompanhados de seus animais de estimação. A prova conta também com percursos de 10 km, 5 km, e a modalidade Kids, para crianças de quatro a 11 anos. As inscrições devem ser realizadas pelo aplicativo TFSports – plataforma que integra os eventos e experiências de bem-estar da Track&Field.

O Santander Track&Field Run Series é o maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas. Considerada um dos esportes mais democráticos, a corrida é acessível à maioria das pessoas e oferece benefícios à saúde, além de pequenos desafios que estimulam os praticantes.

“O circuito Santader Track&Field Run Series está no calendário anual do Parque Dom Pedro desde 2015, atendendo aos amantes de corrida e mantendo o nosso compromisso de incentivar um estilo de vida mais saudável para toda a família, promovendo momentos especiais”, afirma Taís Tavares, gerente de marketing do shopping, administrado pela ALLOS, a mais completa plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina.

Sempre trazendo experiências inovadoras, o Parque Dom Pedro será o primeiro da cidade a ter a Corrida Pet, em que os tutores farão o trajeto com seus companheiros peludos. Já as crianças participam da prova Kids, dividida em quatro categorias: 4 e 5 anos, correm 50 metros; 6 e 7 anos, 100 metros; 8 e 9 anos, 150 metros; e 10 e 11 anos, a distância é de 200 metros.

Todos os corredores inscritos recebem um kit exclusivo com camiseta Thermodry e Gym Bag, os pets receberão bandana de uso obrigatório no percurso. Os atletas que completarem as provas ganham uma medalha e uma camiseta Finisher, exclusivas da prova. “Nosso objetivo é conectar as pessoas a um estilo de vida ativo e saudável por meio de uma experiência de prova única, voltada tanto para quem está começando quanto para quem quer melhorar performance. Nossas parcerias com shoppings e patrocinadores são focadas em oferecer serviço e infraestrutura premium, tudo pensado nos mínimos detalhes para trazer conforto e segurança aos mais de 150 mil participantes em todo o Brasil”, destaca Fred Wagner, CEO da TFSports.

A retirada dos kits será realizada de 23 a 27 de abril, na loja Track&Field Parque Dom Pedro. A segunda etapa realizada no empreendimento será em 21 de julho.

Santander Track&Field Run Series – Parque Dom Pedro

Data: 28/04

Entrega dos kits: de 23 a 27 de abril, na loja Track&Field Parque Dom Pedro, no Corredor Flores

Inscrições: Aplicativo TFSports

Cronograma de horários:

04h30 – abertura do estacionamento

06h30 – largada 21 km

06h45 – largada 5 e 10 km

07h30 – apresentação musical

08h45 – modalidades Kids e Pet

09h15 – premiação

