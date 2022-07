Jornal Gazeta Regional Edição 1836

A quarta edição do Mutirão da Saúde acontece neste sábado, 11. Realizada pelo Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria de Saúde, ele oferecerá atendimentos ginecológicos à população das 7h às 19h.

As consultas serão realizadas na Unidade Básica de Saúde (UBS) Miguel Martini. Na mesma data também será realizada da coleta do exame Papa Nicolau.



As mulheres interessadas em receber atendimento médico devem agendar horário na unidade mais próxima da sua residência ou pelo aplicativo “CCC Jaguariúna”, que pode ser baixado gratuitamente nas versões para Android ou IOS.



De acordo com a Secretaria de Saúde, novos mutirões devem acontecer nos próximos meses com o objetivo de reduzir a fila de espera que é reflexo dos impactos causados pela pandemia.

FOTO: Ivair Oliveira