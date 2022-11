Jaguariunenses fazem manifestação pacífica no Centro Cultural

Depoimento de Renata Rodrigues Miranda é lição para todas as mulheres

Outubro Rosa – Promovida anualmente, a campanha Outubro Rosa tem objetivo de alertar e conscientizar as pessoas sobre o câncer de mama. Em geral, o primeiro sinal da doença costuma ser a presença de um nódulo único, não doloroso e endurecido na mama.

Porém, mesmo sem nenhum nódulo palpável, em 2016, Renata Rodrigues Miranda foi diagnosticada com câncer de mama após mamografia. Ela afirma que foi uma surpresa, pois sempre fez o autoexame e mamografia anualmente.

O nódulo encontrado ainda estava muito pequeno e por esse motivo o tratamento de Renata não foi tão agressivo, porém, ainda assim, foi preciso ter força para enfrentar a doença que pode ser fatal. “O diagnóstico de câncer é muito cruel. Você perde o chão, acha que não vai sobreviver”, conta Renata como se sentiu naquele momento.

O tratamento começou em janeiro de 2017 com quadrantectomia (retirada do nódulo e margem de segurança) e depois com quimioterapia e radioterapia. “A rede de apoio família e amigos é muito importante nessa fase. Eu tive essa rede de apoio pude conhecer outras mulheres com o mesmo diagnóstico e fazer amizades duradouras. Hoje já faz seis anos do diagnóstico, não tenho metástase e vivo uma vida normal, claro que com exames de rotina e acompanhamento sempre”, conta.

Renata é enfermeira da Casa da Mulher em Jaguariúna

Renata ainda deixa um conselho para as mulheres. “Conheça seu corpo, se toque e se sentir algum nódulo não fique com medo. Procure o ginecologista ou enfermeiro da UBS e conversem. 95% dos cânceres de mama detectados em estágio inicial são curados”.

No Brasil, excluindo os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões, com taxas mais altas nas regiões Sul e Sudeste. Para o ano de 2022 foram estimados 66.280 casos novos, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres (INCA, 2019a). Em Jaguariúna, de acordo com a Secretaria de Saúde, no último ano nove mulheres foram encaminhadas para tratamento de câncer de mama.

Um artigo científico brasileiro publicado na revista Public Health in Practice em setembro, aponta que as campanhas do Outubro Rosa aumentam as ações preventivas de combate ao câncer de mama: o volume de busca por mamografia aumenta em 39% no período da campanha e nos meses imediatamente seguintes, segundo a publicação. Por isso, não deixe de seguir o conselho de Renata, as instruções dos médicos e todo o movimento Outubro Rosa: se toque, faça a mamografia e preserve sua vida.

Recomendações

Faça o autoexame das mamas mensalmente, de preferência no 7º ou 8º dias após o início da menstruação, se você é mulher e tem mais de 20 anos, pois cerca de 90% dos tumores são detectados pela própria paciente;

Procure o médico para submeter-se ao exame das mamas a cada 2 ou 3 anos, se está entre 20 e 40 anos; acima dos 40 anos, realize o exame anualmente;

Não se esqueça de que a mamografia deve ser realizada todos os anos;

Atenção: embora menos comum, o câncer de mama também pode atingir os homens. Portanto, especialmente depois dos 50 anos, eles não podem desconsiderar sinais da doença como nódulo não doloroso abaixo da aréola, retração de tecidos, ulceração e presença de líquido nos mamilos.

