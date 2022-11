Campanha de Doação de Sangue na UniFaj neste sábado, 05

Vereadores de Jaguariúna – Muita emoção marcou a cerimônia de entrega da Medalha Vereadora Adna Hossri Faria realizada na terça-feira, 25, para 20 mulheres de destaque nas mais variadas áreas em Jaguariúna. Organizada pela Câmara Municipal de Jaguariúna, a sessão solene aconteceu no Teatro Dona Zenaide e contou com a presença, além dos vereadores, do prefeito Gustavo Reis e da vice-prefeita Rita Bergamasco.

As mulheres homenageadas, indicadas pelos vereadores, foram: Maria Auxiliadora Zanin – “Dra. Dora”, Maria Rodrigues Barbosa, Maria Celeste Chagas, Luciane Lourenceti Nunes, Rosemeire Aparecida Costa, Renata Macedo Lopes Artuzi, Joana D’arc de Araújo, Luciana Maria Boccardo Burini, Maria Madalena Souza Bento, Silvana Guerra, Isaura Feris Nogueira, Maria Faride Chaib de Moraes, Cristina Pinto Catão Bonini Hosikawa, Maria da Conceição Oliveira Camilo, Regina Aparecida Pinto Catão Rodrigues dos Santos, Maria de Lourdes Patrocínio da Silva Cocozza Simoni, Mirian Caparroz Padovani Maximo, Helena Aparecida Tozzi Leonardi, Maria Abigail Nogueira Moraes Ziggiatti e Claudia Cristina Andreotti da Silva.

A homenagem foi instituída por meio do Projeto de Resolução 199/2019, de autoria da Mesa Diretora, a ser concedida às mulheres que se destacarem na luta pelos direitos da mulher, com relevantes serviços prestados à sociedade, tornando-se merecedora de especial reconhecimento. A medalha foi entregue acompanhada de diploma, assinada pela Mesa Diretora e pelo vereador autor do Decreto Legislativo, certificando sua concessão, e contendo o nome da homenageada.

