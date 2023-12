Jaguariúna vence prêmio da Associação Nacional das Cidades Inteligentes

A programação de Natal de Jaguariúna continua nesta quinta-feira, 07, e também na sexta e no final de semana. Hoje, às 19h, no Boulevard do Centro Cultural, haverá apresentação de violão com os professores Jeff, Juliano e Humberto, da Escola das Artes. Logo depois, às 20h, será a vez da apresentação de teclado e piano com os professores Denis e Tó, também no Boulevard.

LEIA TAMBÉM:

Ainda no Boulevard, nesta sexta-feira, 08, haverá apresentação da Banda Municipal, às 19h30, e a peça teatral “Espírito de Natal 1”, às 20h30. No sábado, 09, no mesmo local, haverá apresentação de balé infantil da Escola das Artes, sob orientação das professoras Haydee e Priscila, às 18h, além de apresentação do coral da Igreja Batista (Pastor Claudio), às 20h.

Encerrando o fim de semana, no domingo, também no Boulevard, haverá apresentação da Banda Municipal, às 19h30, e a peça teatral “Espírito de Natal 2”, às 20h30. A programação especial de Natal de Jaguariúna é totalmente gratuita e foi preparada pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Os eventos começaram no dia 1º de dezembro, com a tradicional chegada do Papai Noel, na estação do Centro Cultural.

Foto: Ivair Oliveira

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui