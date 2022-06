Jaguariúna vai ser sede de grande evento voltado à construção civil

A Educação de Jaguariúna está sempre se atualizando para ficar cada vez melhor e oferecer um ensino de qualidade aos estudantes das unidades educacionais do município. Nesta semana a equipe de supervisores pedagógicos e formadores educacionais estão participando da implementação do Currículo Paulista na capital paulista que oferece orientações sobre como aumentar a qualidade da educação básica e formação continuada no Estado de São Paulo.



Trata-se do terceiro encontro formativo do “Currículo em Ação para as Redes Municipais” com os profissionais de educação de cidades como Jaguariúna que pertence ao polo regional de Campinas.



Nesta terça-feira, dia 7, os profissionais da educação participam de uma oficina sobre Educação Integral que hoje é considerada a base da formação dos estudantes do Estado, independente da rede de ensino que frequentam e da jornada que cumprem.



O Currículo Paulista acontece até quinta-feira, dia 9, e tem como objetivo formar os docentes para garantir os direitos de aprendizagem aos estudantes, contribuindo com o desenvolvimento integral deles: intelectual, físico, socioemocional e cultural.