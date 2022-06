Grupo UniEduK realiza simulação de acidente de trânsito na UniFAJ

Ação ocorre neste sábado, 11, e marca também a criação da Liga Acadêmica de Situações de Urgência e Emergência (Lasue)

O Grupo UniEduK realiza neste sábado, 11, a partir das 8h, no campus II do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), uma simulação de acidente trânsito com resgate de múltiplas vítimas. A atividade faz parte da prática de aprendizagem dos alunos do 7º semestre do curso de Enfermagem e marca também o início das ações da Liga Acadêmica de Situações de Urgência e Emergência (Lasue).

Para tornar o ambiente mais próximo da realidade de um acidente de trânsito, um cenário será criado com três veículos, com alto risco de explosão. Um caminhão de bombeiros também estará presente na simulação.

“Esses alunos que participarão da ação já possuem aptidão para a temática e, pensando no mercado de trabalho, estão em busca de uma pré-formação como enfermeiros de urgência e emergência”, salienta a gestora acadêmica do curso de Enfermagem do Grupo UniEduK, Elaine Valias Sodre Pereira.

Ainda durante atividade, no anfiteatro do campus os alunos de Enfermagem participarão de uma mesa redonda com profissionais do Samu de Mogi-Guaçu, bombeiros civis (Ambev e Blue Fire), além de docentes orientadores da Liga. A ideia é debater a importância da formação profissional para atendimento de incidentes de múltiplas vítimas.

“A Lasue é uma idealização dos próprios alunos de Enfermagem e surge como um projeto de extensão acadêmica, algo a mais dentro a graduação. O intuito dela é que os estudantes tenham aquisição teórica, mas que também desenvolvam a prática. Ou seja, a ideia é trazer profissionais da área e eles mesmos realizarem a prática com simulação dentro do ambiente acadêmico”, salienta o professor do curso de Enfermagem, Fábio Luis Montanari, que atua no projeto junto com as docentes Adriana Tebaldi e Ana Cláudia Francheschini.

Sobre o Grupo UniEduK

Há 23 anos no mercado, o Grupo UniEduK, é composto pelo Centro Universitário de Jaguariúna – UniFAJ, Centro Universitário Max Planck – UniMAX e Faculdade de Agronegócios de Holambra — FAAGROH, instituições reconhecidas com nota máxima (5) pelo MEC em corpo docente, infraestrutura e Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Com a missão de promover a educação socialmente responsável, com alto grau de qualidade, propiciando o desenvolvimento dos projetos de vida dos alunos, o Grupo UniEduK tem como foco transformar o futuro das pessoas, na prática. Para tanto, dispõe de moderna infraestrutura em 10 campis, equipados com Hospital Veterinário, Interclínicas, Centro Clínico de Especialidades Médicas e Centro de Pesquisas Ambientais Agropecuárias. Tendo como mote fornecer uma educação de qualidade e prática que empregue pessoas, o Grupo UniEduK não mede esforços para investir em inovação, pessoas, infraestrutura e tecnologias que façam a diferença na formação profissional.

Para isso, a instituição de ensino conta com o Modelo de Ensino Educar, que utiliza de metodologias ativas, onde o aluno é o protagonista de sua jornada de aprendizagem e com certificações intermediárias para aumentar as chances de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. São mais de 25 opções de cursos nas áreas de Saúde, Humanas, Exatas, Tecnologia e Agronegócio nas modalidades presencial e a distância, entre outras opções de pós-graduação, MBA, extensão e especialização. Todos os cursos presenciais possuem no mínimo 50% de aulas práticas desde o início, corpo docente altamente qualificado e infraestrutura moderna, com salas de aulas e laboratórios equipados de acordo com as necessidades do mercado de trabalho.

SERVIÇO

Simulação Realista de Múltiplas Vítimas

Quando: sábado (dia 11/06)

Horário: a partir das 8h

Onde: UniFAJ — Rodovia Campinas-Mogi Mirim, S/N — Tanquinho Velho, Jaguariúna/SP