Jaguariúna vacina contra a pólio nas CEI’s e EMEI’s a partir de segunda-feira, 24

Jaguariúna recebe o mais novo loteamento, Vila São Bento, em uma localização privilegiada. Um cantinho para ser seu, com um total de 310 lotes a partir de 175m, com muita área verde.

Apesar de ser um bairro aberto, contém características de um bairro fechado, com suas divisas protegidas e suas ruas internas exclusivas de acesso aos futuros moradores, tendo único acesso pela Avenida Batista Lima, no bairro Chácaras Primavera. Além do mais, é de fácil acesso por avenidas e rodovia, próximo a escolas, farmácias, supermercado e comércios.

As obras estão em ritmo acelerado e devem ser concluídas em 24 meses. Segundo o gestor do empreendimento, Alexandre Trolesi, a expectativa é de que a execução das obras aconteça em tempo recorde. “Por se tratar de um bairro aberto, as matrículas são individualizadas, então estarão disponíveis para fazer financiamento junto à Caixa, tanto o lote como o terreno para construção”, explica.

O empreendimento tem como parceria o programa da Caixa Econômica Federal com o agente correspondente “Caixa AQUI” e Alves&Patrone, somente do lote ou até mesmo terreno/construção. Plantão de vendas no local, de domingo a domingo.

