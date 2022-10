Cultura de Jaguariúna promove ponto de troca de figurinhas da Copa do Mundo

A reunião ocorreu na sede da Motorola, em Jaguariúna

Reunião da RMC – O Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC) se reuniu na manhã desta terça-feira, 18, em encontro realizado na sede da Motorola, em Jaguariúna. Comandada pelo prefeito de Jaguariúna e presidente do Conselho da RMC, Gustavo Reis, a reunião discutiu temas como segurança pública, saúde e cidades inteligentes.

“É assim, discutindo nossos problemas em conjunto, que vamos tornar nossa região cada vez melhor e mais forte”, diz Gustavo.

O encontro contou com a presença do secretário estadual de Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa, que fez um balanço das ações de sua pasta. “Foi um governo que fez a lição de casa, enxugou a máquina e conseguiu ter dinheiro em caixa para ajudar os municípios”, diz.

LEIA TAMBÉM:

Também participaram do encontro os delegados do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior (Deinter), José Ventura e Kleber Altale, que falaram sobre a formalização do cinturão eletrônico de segurança que será criado, integrando os bancos de dados do Estado de São Paulo e das forças policiais e guardas dos municípios da RMC.

Segundo o delegado Ventura, do Deinter 2, 19 cidades da RMC já assinaram os convênios com o Estado, que vão permitir o compartilhamento de dados e de tecnologias no combate ao crime, como o boletim de ocorrência (BO) único e o reconhecimento facial, que irá permitir a localização de desaparecidos e até a prisão de condenados pela Justiça.

“É importante formalizar a parceria com os municípios através dos convênios de cooperação técnica. Precisamos contar com as guardas municipais como força auxiliar”, diz Ventura.

Reunião da RMC discute cinturão de segurança, saúde e Infratech

A diretora do Departamento Regional de Saúde (DRS 7), Fernanda Vasconcelos, também participou da reunião e falou sobre a proposta de criação de uma malha regional de atendimento a pacientes em especialidades médicas com objetivo de reduzir as filas de espera e prestar melhor atendimento. Já Elaine Ataíde, superintendente do Hospital de Clínicas da Unicamp, falou sobre o plano regional de combate ao câncer.

Infratech

O presidente do Instituto Movimento Cidades Inteligentes, Luigi Longo, fez uma apresentação da plataforma Infratech, lançada há dois meses com o objetivo de desenvolver os municípios com foco em inovação, economia, eficiência e transparência. Ele também entregou certificados de capacitação a 44 representantes das prefeituras que participaram do curso Infratech.

Longo também apresentou a próxima etapa do projeto, que é o desenvolvimento do estudo de modelagem para aplicação do Infratech, a sistematização da coleta de dados, com segurança e de maneira normatizada.

Foto – Samuel Oliveira

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui