Jaguariúna terá noite do flashback no Parque Serra Dourada

A Prefeitura de Jaguariúna definiu novas ações para minimizar os impactos no abastecimento de água na cidade com a nova onda de calor e o aumento no aumento do consumo nos últimos dias, a exemplo do que acontece também em outros municípios da região.

Em reunião na tarde desta segunda-feira, 18, ficou definida a intensificação do abastecimento dos reservatórios com caminhões-pipa nas regiões que apresentam maior vulnerabilidade hídrica no momento.

LEIA TAMBÉM:

Participaram da reunião a vice-prefeita, Rita Bergamasco, e os secretários de Gabinete, Maria Emília Peçanha de Oliveira; de Governo, Valdir Parisi; de Negócios Jurídicos, Fabiano Urbano, e de Meio Ambiente, Matheus Ranzani Herrmann.

A Prefeitura de Jaguariúna está dobrando o volume de investimentos em melhorias do sistema de abastecimento de água do município. O Município já investiu mais de R$20 milhões no setor nos últimos três anos e este ano vai investir mais R$20 milhões. Esses investimentos já estão em fase de contratação.

Os recursos serão usados para realizar a trocar da rede da Avenida Pinto Catão, Rua Maranhão e região do Florianópolis, com o objetivo de reduzir as perdas de água nas tubulações defasadas, que chegam a mais de 40%.

Também está em fase final de construção a Estação de Tratamento de Água (ETA) 6, que, juntamente com a ETA – já entregue e em funcionamento – amplia em mais de 60% a capacidade de abastecimento de Jaguariúna, com 300 litros por segundo, suficientes para abastecer uma cidade de mais de 100 mil habitantes.

Foto: Ivair Oliveira

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui