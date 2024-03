Cursinho Pré Vestibular da Prefeitura de Amparo tem vagas abertas até sexta-feira

Centenas de profissionais e empresas dedicadas ao segmento turístico na região do Circuito das Águas Paulista participaram do Conecta Turismo na terça-feira, 12, realizado no Mercado Municipal de Amparo.

O evento promovido pela Prefeitura da Estância de Amparo, com apoio das secretarias de Cultura e Turismo e Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Sebrae-SP e Consórcio Intermunicipal do Circuito das Águas Paulista visou estabelecer uma plataforma de networking e oportunidades de negócios.

Durante o Conecta Turismo, mais de 170 participantes do trade turístico que atuam com hospedagem até produtores rurais, atendimento ao turista, prestadores de serviços e indústrias, participaram de uma dinâmica em grupo promovida pelo Sebrae, trazendo um ambiente colaborativo, conexões e geração de negócios.

LEIA TAMBÉM:

Para o secretário de Cultura e Turismo, Antônio Carlos Ferreira de Oliveira a iniciativa do Conecta Turismo não só destaca o potencial turístico, mas também reforça o compromisso da nossa gestão em promover o desenvolvimento econômico sustentável pelo turismo. “Estamos empenhados em criar um ambiente favorável para a colaboração entre os diversos atores do setor, desde os empreendedores locais até os órgãos governamentais e organizações de apoio. O evento é um reflexo dessa ação proporcionando não apenas oportunidades de negócios, mas também promovendo a valorização dos nossos recursos naturais e culturais. Estamos confiantes de que iniciativas como esta contribuem significativamente para o crescimento e a prosperidade de Amparo, com abrangência regional”, frisou.

No local foi montado o Cantinho do Agro, com a exposição de variados produtos oriundos do agronegócio produzidos em Amparo. Alunos da escola de gastronomia da Escola das Artes de Amparo, que em breve funcionará no Mercado Municipal, produziram um jantar volante com o apoio da ETEC Escola Técnica João Belarmino, para os participantes do evento.

“A iniciativa não apenas abraçou os diversos setores do turismo, como turismo rural, lazer e negócios, mas também expandiu sua abrangência para incluir o “Cantinho do Agro”, reconhecendo a grande importância da agricultura e do agronegócio na economia local”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Paulo Fernandes.

O evento contou com o apoio de parceiros locais importantes, como Amparo Ride, Associação Comercial e Empresarial de Amparo, APCCAP – Associação dos Produtores de Cachaça de Alambique do Circuito das Águas Paulista, CATI – Coordenadoria de Assistência Técnica Regional, ETEC João Belarmino e Sindicato Rural de Amparo, além da exposição de produtores locais, enriquecendo ainda mais a experiência dos participantes.

Para mais informações, os interessados podem contatar o Sebrae Aqui Amparo pelo telefone (19)3817-9330 ou presencialmente na Avenida Bernardino de Campos, 705, piso inferior.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui