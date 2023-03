Jaguariúna Solidária ocorre nesta quinta e sexta no bairro Roseira de Cima

O Jaguariúna Solidária acontece nesta quinta e sexta, dias 23 e 24. Dessa vez o programa é realizado no Parque Maria Estela Bianco Torres, no bairro Roseira de Cima, das 9h às 16h.

Organizado pelo Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, o programa tem como objetivo oferecer a doação de roupas, sapatos e acessórios arrecadados às famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.

A recomendação do Fundo Social é para que as pessoas levem sacolas para carregar as roupas, calçados e acessórios escolhidos.

“O Jaguariúna Solidária é um programa que fazemos com muito carinho, pois tem um impacto imenso na vida das pessoas que mais precisam. É por isso que trabalhamos”, disse a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna, Flora Reis.

Foto: Ivair Oliveira

