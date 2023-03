Camilla e Ludmilla agitam Feira Noturna desta quarta

O investimento ultrapassa os $500 mil

O Hospital Municipal Walter Ferrari recebeu nesta terça-feira, 21, mais de 40 novos equipamentos para reforçar o atendimento na maternidade, pediatria, centro cirúrgico e clínica médica. No total, o investimento feito pela Prefeitura de Jaguariúna, com recursos federais, ultrapassa os R$500 mil.

Segundo a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão, há cerca de 10 anos o Hospital Municipal não recebia investimentos em equipamentos desse tipo. “É um investimento necessário para substituir equipamentos obsoletos e assim qualificar ainda mais nosso hospital, tanto nas áreas da maternidade e pediatria quanto nas áreas de clínica médica e cirúrgica”, diz Maria do Carmo.

Foram comprados incubadoras neonatal, aparelhos de fototerapia, berços aquecidos, balanças, mesa ginecológica, eletrocardiógrafo, cadeiras de rodas, bombas de infusão, mesas de exames, aparelhos de auxílio de respiração, entre outros, no valor total de R$507.848,30.

Para o diretor clínico do Hospital Municipal, Sandro Namikawa, os equipamentos devem atuar diretamente na melhoria no atendimento dos pacientes. “São equipamentos novos, atualizados, com tecnologia de ponta e isso facilita o atendimento dos pacientes. São aparelhos essenciais, principalmente para os recém-nascidos”, destaca.

Mais investimento

Os investimentos no Hospital Municipal Walter Ferrari vêm aumentando nos últimos anos. Durante a pandemia, foram criadas alas e leitos UTIs, e a unidade passou por uma reestruturação no atendimento. Em maio do ano passado, o hospital também ganhou um aparelho de ressonância magnética, que colocou a unidade na vanguarda do diagnóstico por imagem e zerou a fila de espera pelo serviço na rede pública da cidade.

