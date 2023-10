Jaguariúna sedia 6º Encontro Mundial da Juventude

Jaguariúna será uma das sedes da 6ª edição do Encontro Mundial da Juventude, organizado pela Fundação Pontifícia Scholas Occurrentes e pela World Ort e que acontecerá entre os dias 23 e 26 de outubro, na Hebraica, em São Paulo. O evento vai reunir jovens de 25 países, como África do Sul, Moçambique, Haiti, Argentina, entre outros.

Em Jaguariúna, um grupo com mais de 100 jovens irá visitar a cidade no próximo dia 25, quarta-feira. O primeiro compromisso deles será no Centro de Convivência do Idoso Raízes da Vida, onde participarão de atividade das 9h30 às 11h30.

Em seguida, o grupo fará uma visita ao centro de transmissão da Sky, onde deverá ser recebido pelo prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, por volta das 12h.

Por fim, os jovens irão visitar a Fazenda da Barra, um dos patrimônios históricos de Jaguariúna, que foi restaurada pela Administração. Lá eles farão uma visita guiada pela fazenda e assistirão a uma atividade de capoeira, às 13h.

O Papa Francisco, autoridade máxima da Igreja Católica, dará uma mensagem para os jovens. Esse evento foi realizado pela primeira vez em 2016 na Cidade do Vaticano. As edições posteriores foram realizadas em Jerusalém (2017), Buenos Aires (2018), Cidade de México (2019) e Cidade do Panamá (2022). Nos países em que ocorreu, o evento foi declarado de interesse educacional e cultural.

“É uma grande alegria para nós poder recepcionar esses jovens e fazer de Jaguariúna uma das sedes desse importante evento mundial, que tem as bênçãos do Papa Francisco. Para nós é uma honra e um orgulho muito grande poder abrir as portas de nossa cidade ao encontro de jovens. Serão todos bem-vindos”, disse o prefeito Gustavo Reis.

“O Encontro Mundial da Juventude e o Congresso da Escola Plus são oportunidades valiosas para construir um presente e um futuro melhor para nossas comunidades. Nestes momentos sombrios para a humanidade, por causa dos terríveis acontecimentos que estão sendo vividos no Oriente Médio e da constante e cruel ameaça do terrorismo, estes encontros nos permitem trabalhar pelo respeito, pela inclusão, pela paz, pela diversidade, pelo diálogo intercultural e inter-religioso”, disse Darío Werthein, acionista do Grupo Werthein e presidente da Fundação Leo Werthein e da Vrio Corp., holding que controla as operações da Sky Brasil e da DirecTV América Latina.

Segundo seus organizadores, o evento será uma verdadeira experiência transformadora a ser estendida além dos dias compartilhados, fazendo com que os jovens retornem a seus países como líderes a fim de contribuir para a construção de um mundo diverso, respeitoso e pacífico.

Jovens da Espanha, Bulgária, Estados Unidos, México, Itália, Portugal, El Salvador, Haiti, Israel, Panamá, Colômbia, Equador, Peru, Venezuela, Argentina, Moçambique, Paraguai, África do Sul e Brasil celebrarão a diversidade cultural, religiosa, de gênero e de contexto, compartilhando atividades e experiências que promovem a reflexão e a geração de ideias e consensos.

