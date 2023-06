Jaguariúna recebe Fábio Rabin com “Muita Treta”

O humorista se apresenta nesta quinta-feira, 08, às 21h, no Teatro Dona Zenaide

A Teatro GT apresenta nesta quinta-feira, 08, em Jaguariúna, o show do humorista Fábio Rabin. A apresentação será no Teatro Dona Zenaide (Rua Alfredo Bueno, 151). Os ingressos custam R$40 (meia-entrada) e R$80 (inteira) e estão no site www.ingressodigital.com. A classificação indicativa é 16 anos.

“Muita Treta” é o nome do sexto show de comédia stand-up de Fábio Rabin. O que antes já estava “Embaçado” agora se tornou pior. Até 2020 a vida estava nos trilhos e a carreira ia muito bem, até que dois fatos fizeram a vida virar de cabeça pra baixo: a descoberta terrível de uma doença que acometeu a sua esposa e a pandemia da covid-19. Esses fatores, combinados, poderiam destruir a vida de qualquer ser humano, para Fábio, se tornaram exemplo de luta, superação e, é claro, novas piadas.

Embora seja uma comédia, o show é, também um desabafo sobre um tempo de pensamentos insanos, ideias absurdas e de uma sociedade doente. “Então, a melhor arma para enfrentar o ódio e o clima pesado é, sem dúvida, o bom humor e o espírito leve. Afinal de contas, se a vida nos leva pra baixo, é necessário respirar, entender o que tá rolando e, finalmente, voltar a subir. Porque a vida é bela, mas também é “Muita Treta”!, diz o humorista.

Sobre a Teatro GT

A Teatro GT comemora 17 anos de história em 2023 e já pode ser considerada uma das maiores produtoras de entretenimento cultural do país. Fundada na cidade de Indaiatuba pelos empreendedores Graça Mota e Thonny Piassa, a produtora ganhou aos poucos os palcos da região de Campinas. Logo, começou a realizar também turnês bem-sucedidas por todo o Brasil. Com a chegada de Douglas Nascimento para a sociedade, em 2013, a produtora se transforma na Teatro dos Grandes Talentos (Teatro GT) e alcança voos ainda mais altos. A partir de então, passa a produzir também grandes espetáculos musicais, antes vistos somente em São Paulo (SP).

Mais de 500 mil espectadores, mais de 50 cidades do interior de São Paulo e outras 40 cidades pelo país tiveram uma produção assinada pela Teatro GT. Atualmente, representa mais de 100 diferentes espetáculos e mantém parceria com as principais produtoras executivas do Brasil. Comprometida em produzir uma agenda diversificada para todos os públicos e gostos, soma mais de 150 diferentes atrações por ano. Tudo isso e muito mais pode ser conferido no site www.teatrogt.com.br.

Serviço

Show de comédia “Muita Treta” com Fábio Rabin

Data: 8 de junho, quinta-feira

Horário: às 21h

Local: Teatro Dona Zenaide Rua Alfredo Bueno, 151, em Jaguariúna

Ingressos: R$40 (meia-entrada) e R$80 (inteira)

Vendas: Bilheteria do Teatro e no site www.ingressodigital.com

Informações: www.teatrogt.com.br

Classificação etária: 16 anos

