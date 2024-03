Jaguariúna lança programa “Educação Empreendedora” na rede pública

O grupo busca dar apoio para pais e familiares de crianças com Síndrome de Down

No dia 21 de março é celebrado o Dia Internacional da síndrome de Down, cujo objetivo é conscientizar a sociedade para acabar com a invisibilidade e estimular a inclusão. Além de destacar a importância da inclusão e aceitação das pessoas com síndrome de Down, a data tem a intenção de promover a igualdade de oportunidades, combater estigmas e preconceitos, celebrar as habilidades e contribuições destes indivíduos para a sociedade.

Em Jaguariúna, mães atípicas criaram o Projeto CromosSomos, justamente com este intuito. “Buscamos oportunidade, autonomia, inclusão, equidade, respeito e acolhimento”, afirma a idealizadora Cassia Bettanin Gonçalves.

Cassia formou um grupo juntamente com as amigas Paola Aldrighi, Danieli Tonietti e Beatriz Morais. Ela conta que foi acolhida por elas durante a gestação, quando descobriu o diagnóstico do filho Benjamin, e por isso decidiu criar o projeto para acolher outras mães atípicas. “Sabemos o que passamos e não queremos que outras mães se sintam sozinhas e abandonadas”, afirma.

“A maternidade em si já é muito desafiadora, nós como mães nos sentimentos isoladas. Quando nos tornamos mães atípicas parece que este isolamento se intensifica ainda mais”, explica Cassia de onde surgiu a necessidade de criar este projeto, que seguiu com o apoio de Danieli e Beatriz.

Mas, o projeto não tem o objetivo de ser uma rede de apoio apenas para as mães e pais. O intuito também é acolher as crianças, gerar convívio social e criar vínculos.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 300 mil pessoas têm a síndrome no país. E, ainda assim, existe muito preconceito. “Por isso queremos trazer esse projeto para a cidade, para gerar acolhimento”, diz Cassia.

E, visando atingir cada vez mais famílias atípicas, surgiu a ideia de transformar o projeto em instituição. Por isso o grupo está em busca de transformar o projeto em instituição e poder, com isso, oferecer um local físico para estimulação de pessoas com Síndrome de Down. “É um projeto lindo no papel, mas para executar demanda muita verba. Porém, não deixamos de sonhar”, afirma.

Dentre os projetos, Cassia também almeja trazer para Jaguariúna o “futdown”, que é o futebol para pessoas com Síndrome de Down, pois já é sabido que o esporte é muito importante para todos em todas as fases e para as crianças atípicas é muito importante para a mobilidade e coordenação psicomotora delas. “Em Campinas temos uma referência de projeto e estamos encaminhando tudo para iniciar este projeto”.

Os jogos são uma oportunidade de oferecer vivências novas em ambientes distintos, e contribuem ativamente para o entendimento das vivências sociais e culturais. Além do mais, a atividade física é importante para a manutenção da qualidade de vida, da saúde e na prevenção de doenças.

Todas as atividades idealizadas e propostas pelo Projeto CromosSomos tem o objetivo de incluir, acolher e dar visibilidade para a Síndrome de Down. A caminhada nem sempre é fácil, mas vale a pena.

Eventos

Neste domingo, 24, o projeto promove a Caminhada Inclusiva a partir das 8h30, no Parque dos Lagos, em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down. A instrução é para que os participantes usem as meias trocadas e camiseta branca e leve sua cesta de piquenique.

E no dia 07 de abril ocorre o primeiro evento CromosSomos. O encontro é a partir das 14h no Boulevard localizado no Centro Cultural. Haverá workshop, história inclusiva e brinquedos, cantina solidária, música ao vivo e muito mais.

O evento é aberto ao público. Tem presença confirmada do influenciador Teteco Barros e profissionais da área da saúde. Compareça e prestigie.

O que é

A síndrome de Down é causada pela presença de três cromossomos 21 em todas ou na maior parte das células de um indivíduo. Isso ocorre na hora da concepção de uma criança. As pessoas com síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21, têm 47 cromossomos em suas células em vez de 46, como a maior parte da população.

As crianças, os jovens e os adultos com síndrome de Down podem ter algumas características semelhantes e estar sujeitos a uma maior incidência de doenças, mas apresentam personalidades e características diferentes e únicas.

É importante esclarecer que o comportamento dos pais não causa a síndrome de Down. Não há nada que eles poderiam ter feito de diferente para evitá-la. Não é culpa de ninguém. Além disso, a síndrome de Down não é uma doença, mas uma condição da pessoa associada a algumas questões para as quais os pais devem estar atentos desde o nascimento da criança.

