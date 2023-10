Jaguariúna inicia ação educativa nas escolas sobre saúde única, zoonoses, comportamento animal e guarda responsável

A Casa da Memória de Jaguariúna vai inaugurar no próximo dia 25 de outubro, às 18h, “Jaguariúna nos anos 50 e 60”, título da 13ª exposição de fotos do espaço na Praça Umbelina Bueno, no Centro de Jaguariúna. A inauguração contará com a apresentação do Coral da Escola das Artes e integra as comemorações dos 69 anos de emancipação de Jaguariúna.

“A exposição pretende mostrar os eventos principais da vida do novo município, a vida social, econômica do período, muitas dificuldades e barreiras a serem vencidas, a paisagem do campo e da cidade, as atividades escolares, as festas, a tradição, a infância, a vida religiosa das famílias, as realizações da igreja e das primeiras Administrações”, explica o professor Tomaz de Aquino Pires, idealizador e coordenador da Casa da Memória e também responsável pelo trabalho de pesquisa e curadoria.

Ele conta que muita pesquisa e análise de documentos textuais e fotográficos foram necessários para elaborar esse novo acervo temático, que vai reconstituir “a memória visual de duas décadas da memória de Jaguariúna”. De acordo com ele, muitas fotos foram retiradas do acervo da Casa da Memória, mas outras foram doadas pelos cidadãos que vivenciaram esses períodos.

O trabalho também contou com a produção e a arte-finalização dos painéis realizadas por João Arthur Cavalcanti, do Departamento de Comunicação da Prefeitura de Jaguariúna.

A Casa da Memória é um espaço destinado à recuperação e à preservação da memória de Jaguariúna. Com a missão de produzir, acumular e difundir conhecimentos sobre a memória local, a instituição reúne em seu acervo documentais textuais, arquivos iconográficos e fonográficos, histórico das famílias, imigração e movimentos culturais e religiosos.

Foto: Ivair Oliveira

