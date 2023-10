Escritora Carol Pepe lança “O Mundo Verde de Victória” em Jaguariúna

O livro faz parte da série infantil da escritora que incentiva a alimentação saudável

O Mundo Colorido dos Alimentos é um projeto de incentivo à leitura que promove de um jeito lúdico a consciência à alimentação saudável no dia-a-dia das crianças e de suas famílias. A escritora Carolina Marmo Pepe, mais conhecida como Carol Pepe, em parceria com a editora @historinhaspracontar lança o novo título “O Mundo Verde de Victória” no próximo dia 28 de outubro, em um evento especial e gratuito em Jaguariúna. O livro agrega aos anteriores “O Mundo Laranja de Lara” e “O Mundo Vermelho de Vitor” que visitam outras cores de alimentos.

“O Mundo Verde de Victória” é o décimo terceiro livro da escritora, que já escreveu romances, livros de contos e agora tem se dedicado aos livros infantis. Uma das preocupações da escritora é com o baixo índice de leitura no Brasil. Dados do Instituto Pró-Livro apontam que o Brasil perdeu quase 5 milhões de leitores em quatro anos, segundo a pesquisa Retratos do Brasil 2022. Quase metade dos brasileiros não lê e as crianças, em geral, leem mais do que os adultos, mas vão perdendo o hábito com o passar do tempo.

LEIA TAMBÉM:

De acordo com um artigo da Academia Americana de Pediatria (American Academy of Pediatrics), que se dedica a melhorar a saúde e o bem-estar das crianças, a leitura tem importância relevante no desenvolvimento infantil por diversas causas:

– Aumento na qualidade do relacionamento das crianças com os adultos.

– Redução nos índices de violência infantil dentro de casa.

– Impactos positivos significativos no desenvolvimento cognitivo.

– Amadurecimento emocional e maior segurança psicológica.

– Ganhos no vocabulário das crianças.

– Aumento de empatia e da criatividade das crianças.

– Redução dos níveis de ansiedade e estresse.

A carreira da escritora infantil começou desta preocupação, de potencializar a leitura no Brasil e potencializar as crianças que nesta idade são mais estimuladas a ler, foi aí que surgiu a idéia em parceria com uma amiga nutricionista, Adriana Cidale, de introduzir na leitura o universo dos alimentos coloridos e a alimentação saudável. Carol que pessoalmente adorar ler e foi estimulada desde a infância, também é mãe de dois filhos, o que facilitou a jornada por este universo.

O evento de lançamento de sua mais recente obra: “O Mundo Verde de Victória” irá ocorrer em Jaguariúna, no espaço Casa 3 Ateliê, com entrada gratuita, das 12h às 17h. Na programação, muitas atividades, entre elas, feira de produtos de mulheres empreendedoras, oficinas, diversão e claro: muita contação de histórias e alimentação saudável.

Somente as oficinas serão pagas à parte e as vagas são limitadas. O custo de R$ 70,00 dá direito a 5 oficinas, 1 ecobag, 1 livro infantil, mini chaveiro e adesivos, todos relacionados ao tema do evento. É necessário a inscrição antecipada pelo sympla: ttps://www.sympla.com.br/evento/o-mundo-colorido-dos-alimentos-1a-edicao/2136330

Desde pequenas, as crianças precisam ser estimuladas à descoberta dos alimentos, já bebês as mães vão introduzindo papinhas, verduras, legumes, frutas e quanto mais forem desenvolvendo um paladar diversificado, mais estarão preparados para adquirir hábitos saudáveis. Não é incomum encontrar crianças que dizem que não gostam de verduras ou que raramente comem frutas.

Uma das propostas da escritora é potencializar esse ciclo virtuoso de incentivo à leitura e valorizar a importância da alimentação saudável em todo o Brasil, ampliando o escopo deste projeto para alcançar escolas públicas e instituições diversas, a partir de cotas de patrocínio e apoios de empresas que querem apoiar a causa.

O projeto tem parceria com a APAE de Jaguariúna, onde parte da renda é destinada à instituição. Tanto empresas quanto pessoas físicas podem ajudar com qualquer quantia ou escolher uma cota de impressão dos livros a partir de R$250 reais, que serão doados em nome da empresa ou da pessoa, que poderá escolher a instituição que ira receber. Os livros podem ser destinados também para escolas e outros espaços que tenham ações voltadas ao público infanto-juvenil, de preferência espaços públicos e que atendam à população carente. Para apoiar o projeto, entre em contato pelo whatsapp (19) 99762-6014.

Outra forma de ajudar é reservar a compra antecipada do livro “O Mundo Verde de Victória” por apenas R$40 na pré-venda através do link: https://wa.me/c/5519997626014. Toda renda é revertida para publicação de novos exemplares.



Sobre a escritora

Carol Pepe nasceu em São Paulo em fevereiro de 1978. Mãe da Julia, de 17 anos e do Vitor, de 16 anos. Formada em administração de empresas, atua com comércio exterior e possui um espaço de Coworking em Jaguariúna onde se envolve e apóia diversos projetos sociais e de empreendedorismo. Adora ler, e escrever é a sua paixão! Envolvida no mundo da literatura, sempre foi apaixonada pela leitura de livros leves e fluídos, além de desde cedo exercer a escrita de textos e poesias.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui