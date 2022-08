Jaguariúna atende quase 3 mil pessoas em mutirões da saúde

Jaguariúna será sede, no próximo dia 04 de agosto, do Fórum de Líderes do Circuito das Águas Paulista, que tem como objetivo apresentar uma agenda de ações estratégicas para a região e reconhecer os desafios e oportunidades para auxiliar no desenvolvimento econômico, social e ambiental dos nove municípios que compõem o grupo. O evento será realizado no Teatro Dona Zenaide, a partir das 18h, e conta com o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura de Jaguariúna.

Segundo os organizadores, o Fórum integra o Programa Líder do Sebrae, que já foi aplicado em 68 regiões em todo o Brasil e reúne cerca de 3,3 mil líderes comprometidos com o desenvolvimento de suas regiões. Foram convidados empresários, empreendedores, prefeitos, vice-prefeitos, presidentes das câmaras de vereadores, autoridades e lideranças regionais.

O programa visa reunir líderes qualificados, promover uma gestão pública inovadora, inclusão social por meio do empreendedorismo e um ambiente favorável para os negócios, criando uma rede de desenvolvimento protagonista, capacitada e representativa. Desta forma, o projeto reúne lideranças do poder público, de entidades privadas e terceiro setor.

O Circuito das Águas Paulista – composto pelos municípios de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro – é a primeira região do Estado de São Paulo a participar do programa Líder.

Foto: arquivo

