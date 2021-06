Jaguar Plásticos doa para Jaguariúna 600 cestos para descarte de resíduos

Evento envolveu alunos de vários cursos em Jaguariúna, Indaiatuba e Holambra

O Grupo UniEduK (UniFAJ, UniMAX e FAAGROH) arrecadou cerca de três toneladas de alimentos não perecíveis durante a realização do UniEduK Solidário, ação social que aconteceu de 03 a 08 de maio nos campi localizados nas cidades de Jaguariúna, Indaiatuba e Holambra. Os alimentos arrecadados serão entregues a instituições sociais e famílias vulneráveis em vários municípios.

A ideia da campanha surgiu da aluna Brenda Leticia Pedrozo, do curso de Administração, como forma de cumprir as horas referentes às Atividades Complementares, que integram o currículo. Ao ser incorporada pelo Grupo UniEduK, essa ideia ganhou amplitude e a colaboração de alunos de outros cursos, que também puderam validar suas Atividades Complementares ao participarem do evento. A participação dos alunos foi tão intensa que, no total, foram perto de quatro mil horas registradas pelos alunos por meio dos produtos doados.

“É de grande importância a participação dos alunos, cada um com o intuito de ajudar o próximo. Promover ações e projetos assim é um passo importante para que inspire mais pessoas e a solidariedade seja sempre maior. É tão fundamental esse papel na sociedade. O retorno é ainda maior”, afirma a aluna Brenda.

O UniEduK Solidário contou ainda com a realização de um drive-thru, em 08 de maio, nos campi da UniFAJ, UniMAX e Faagroh. A organização e a realização dessa etapa tiveram o envolvimento de alunos dos cursos de Administração, Enfermagem, Engenharia Agronômica, Engenharia de Produção, Farmácia, Nutrição e Medicina. Depois de contabilizar o total arrecadado, os alunos irão participar também da separação dos alimentos que serão enviados ao público definido. Nessa etapa, haverá a participação de alunos de outros cursos, como RH e Logística, garantindo o caráter de interação entre os futuros profissionais de diversas áreas.

“Esta ação de solidariedade promoveu a integração intracursos, provocando a troca de informações, o trabalho em equipe e a melhoria nos relacionamentos. Os alunos estavam afastados das atividades integradas no presencial e essa ação trouxe o espírito de solidariedade e partilha que tanto sentiam falta. Puderam trabalhar, inclusive, a ansiedade, ao se depararem com as necessidades que vão além da sua vivência, pois as pessoas se sentiram sensibilizadas com as famílias em situação de vulnerabilidade. Sorrisos, cumplicidade, empatia e muito trabalho em equipe, integrando conhecimentos aprendidos em sala de aula, liderança e foco em resultados”, explica o gestor do curso de Administração, prof. Gustavo Aquino.

A realização da campanha fez parte das comemorações de 22 anos do Grupo UniEduK, comprovando sua responsabilidade social ao promover ações e projetos socioculturais e ambientais que envolveram alunos e comunidade por meio do ensino baseado em problemáticas reais nas três áreas que oferece: Exatas, Humanas e Saúde.