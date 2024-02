IPTU Digital já pode ser acessado em Amparo

Já estão disponíveis no Portal do Município – www.amparo.sp.gov.br os carnês digitais do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O vencimento da cota única e da primeira parcela para quem optar pelo pagamento fracionado está o dia 28/03/23.

Para acessar o carnê eletrônico do IPTU, os interessados têm três opções, Pelo site da Prefeitura –www.amparo.sp.gov.br; pelo App – Cidadão On Line (recomendado) ou pelo Sistema DDA do seu banco (veja o final desta nota os links de acesso para cada uma das opções e siga as instruções).

Qualquer uma das alternativas escolhida dispensa a necessidade do carnê impresso do seu IPTU, no entanto a prefeitura informa que em 2024 os carnês ainda serão impressos.

O valor do IPTU 2024 sofreu reajuste de 3,85% (equivalente à inflação dos últimos 12 meses), mais um percentual que varia entre 0,0 % a 4%, relativo a recomposição do valor venal dos imóveis, de conformidade com a Lei Complementar 26, de 13 de dezembro de 2.022. De modo que não houve aumento real.

A expectativa é de que a arrecadação com o IPTU em 2024 supere os R$ 40 milhões, sendo este um dos tributos mais importantes já que o valor pago pelos contribuintes fica integralmente para o município e pode ser aplicado na manutenção, zeladoria, saúde e em novas obras na nossa cidade.

Os locais credenciados para pagamento do IPTU e de outros tributos municipais, até a data de vencimento, são as agências bancárias e lotéricas.

Quem optar pelo pagamento à vista, em cota única, terá o benefício de 5% de desconto. Se preferir, o contribuinte pode parcelar o tributo em até 10 vezes, com a última mensalidade prevista para o dia 28 de dezembro de 2024. Nesses casos, não há desconto sobre o valor do boleto.

A implementação do serviço de IPTU Digital no município de Amparo, SP, faz parte do programa Prefeitura Sem Papel e trará inúmeras facilidades e vantagens para os contribuintes. Com a opção pelo IPTU digital, os proprietários de imóveis podem ter acesso facilitado, praticidade, rapidez e por em prática ações de sustentabilidade.

Ao adotar o IPTU digital, os contribuintes não precisam mais se preocupar em perder ou esperar pelos carnês de papel ou ainda, se deslocar até locais físicos para fazer o pagamento. Agora, eles podem acessar o IPTU digital online a qualquer momento, de forma rápida e conveniente.

Além disso, a opção pelo IPTU digital contribui para a sustentabilidade, uma vez que reduz o consumo de papel e a necessidade de impressão ou deslocamentos. Isso representa um impacto positivo no meio ambiente e demonstra o comprometimento do município de Amparo com práticas eco-friendly.

Veja abaixo como acessar os serviços onde vc pode obter seu carnê digital do seu IPTU

1) PELO SITE www.amparo.sp.gov.br : procure pela aba:

– Para Você > IPTU DIGITAL

Atenção: Antes de você acessar ao site, será necessário ter conhecimento da Inscrição Cadastral do seu Imóvel. Este número poderá ser encontrado facilmente no seu carnê do ano anterior em dois locais. Na capa, no canto inferior direito ou na Notificação de recibo (pág. 03) próximo Demonstrativo de Cálculo.

2) APP CIDADÃO ON LINE : https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.sonner.portalmobile

3) SISTEMA DDA DO SEU BANCO: Neste caso, vc precisa acessar o seu banco e autorizar o débito na sua conta corrente dos tributos que estejam em seu nome. Eles já estarão disponíveis no seu banco digital ou físico desde que o CPF do contribuinte seja o mesmo do titular da conta corrente.

