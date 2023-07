Ipem-SP realiza Operação Férias Escolares e reprova 13% dos produtos verificados em laboratório

Operação realizada na capital e interior do estado identificou erros na quantidade dos produtos conforme indicado na embalagem

Equipes do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP), autarquia do Governo, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, e órgão delegado do Inmetro, com a finalidade da proteção para o consumo e a vigilância de mercado, realizaram nesta terça-feira, 18, a análise de produtos consumidos por crianças e adolescentes, sucos e refrigerantes, durante a operação Férias Escolares.

Nos laboratórios do instituto localizados na capital, em Bauru, Campinas e São Carlos, foram analisados 23 produtos, dos quais 3 (13%) apresentaram erros.

LEIA TAMBÉM:

Confira a tabela com as irregularidades encontradas pelas equipes de fiscalização. Acesse https://www.ipem.sp.gov.br/images/pdf/IpemSPOpFeriasEscolares2023_resultado.pdf

Em Bauru, foram autuados os produtos preparados sólidos para refresco sabores laranja docinha e laranja com mamão da Tang. Das 13 amostras do produto sabor laranja docinha, foi detectado erro na média do produto, ou seja, na somatória das 13 amostras faltou 0,4 gramas do preparado, que equivale a 2,22% da média dos 13 itens, devido a isso, ocorreu a reprovação. No sabor laranja com mamão, das 20 amostras do produto, o erro médio foi de 0,5g, que equivale a 2,78% de erro médio das 20 unidades e foi reprovado.

Em Campinas, foi autuada a bebida de uva da Locpop. As 13 amostras analisadas, apresentaram erros quantitativos, contra o consumidor nas amostras individuais e na média

O objetivo da operação foi verificar a fidelidade das indicações de quantidade conforme indicados nas embalagens.

“A finalidade da operação foi verificar se as quantidades de produtos contidos nas embalagens são as indicadas pelos fabricantes e distribuidores, garantindo que o consumidor realmente receba a quantidade exata pela qual está pagando”, explica o superintendente do Ipem-SP, Marcos Heleno Guerson de Oliveira Junior.

As empresas autuadas pelo Ipem-SP têm dez dias para apresentar defesa ao órgão. De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.

Dicas do Ipem-SP

O consumidor deve ficar atento na indicação quantitativa dos produtos pré-embalados, denominados pré-medidos, que devem constar no rótulo, em cor contrastante à que lhe servir de fundo;

O peso da embalagem deve ser descontado do peso do produto;

Não se engane com indicações do tipo “tamanho família”, pois embalagens de tamanhos iguais podem conter quantidades diferentes.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui