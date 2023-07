Governador assina decretos de criação da Fatec de Esportes e Etec de Sumaré

Em junho, 3,27 milhões de passageiros viajaram pelo Aeroporto de Guarulhos

As operações nacionais no mês de junho alcançaram uma média de 109 mil passageiros por dia, com um total de 22.305 pousos e decolagens, e uma média de 744 operações por dia, que conectaram 52 cidades no Brasil, sendo os mais movimentados Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte.

No segmento internacional, foram cerca de 37,5 mil passageiros por dia e os destinos mais procurados foram Santiago, Buenos Aires e Miami.

No continente Europeu, as principais rotas no mês de junho foram Lisboa com 335,6 mil passageiros, Madri com 334,6 mil, Paris 294,5 mil com e Frankfurt 252,6 mil.

No mês de julho, período de férias escolares, são previstos 3,65 milhões de passageiros em voos nacionais e internacionais, com destaque para os destinos: Recife, Salvador, Porto Seguro, Santiago e Mendoza.

Mais conectividade de voos

Anualmente, GRU Airport é utilizado como aeroporto de conexão por cerca de 12 milhões de pessoas, o que mostra sua importância crescente na conectividade do Brasil e da América do Sul com o resto do mundo. “Quando uma companhia aérea aposta em São Paulo e coloca sua operação aqui, ela está servindo um continente inteiro”, informa João Pita, diretor Comercial e Cargas da concessionária.

No segundo semestre, está previsto o retorno de algumas rotas suspensas durante a pandemia – como é o caso de Joanesburgo e Los Angeles, além de novas companhias aéreas como Arajet, que voará para Santo Domingo, na República Dominicana, e Egyptair, para o Cairo, no Egito. Outro novidade é a ligação inédita para a Cidade do Cabo, operado pela South African Airways, está prevista para iniciar no dia 31/10.

Atualmente, o aeroporto liga São Paulo a 52 destinos domésticos e 47 destinos internacionais.

Serviços ao cliente

O aeroporto disponibiliza mais de 300 operações comerciais entre varejo e alimentação e ainda 20 salas VIP nos três terminais de passageiros.

Os usuários também podem desfrutar de outras comodidades como Wi-Fi de alta velocidade, estações de carregamento gratuitos, hotéis na área restrita e pública e dez mil vagas de estacionamento.

Sobre GRU Airport

O GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo, uma empresa do consórcio formado pela Invepar (Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A.) e ACSA (Airports Company South África), é o maior complexo aeroportuário da América do Sul e também a principal porta de entrada e saída de cargas do Brasil.

