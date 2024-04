IOS e Ypê abrem inscrições para curso gratuito exclusivo para pessoas com deficiência com contratação imediata

Projeto de extensão dos alunos de Medicina do Ensino Einstein organiza expedição para atender pacientes que aguardam na fila do SUS

Para apoiar o sistema público de saúde, o Projeto Kavanah realiza, entre os dias 29 e 31 de março, um mutirão de cirurgias de pequena e média complexidades na cidade de Amparo. O projeto de extensão é uma iniciativa voluntária dos alunos de Medicina do Ensino Einstein e os procedimentos serão realizados no hospital Santa Casa Anna Cintra, com suporte operacional de professores, médicos e equipe multidisciplinar da faculdade e do corpo clínico do Einstein.

Com uma população de cerca de 68 mil habitantes, segundo o censo de 2022, Amparo é a terceira cidade a sediar uma expedição do Kavanah, que já passou pelas cidades de Aparecida de Goiânia (GO) e Muzambinho (MG). O projeto de extensão atenderá munícipes que aguardam na fila do Sistema Único de Saúde (SUS) para a realização de cirurgias eletivas. “Estamos em contato com a Santa Casa da cidade há meses, para melhor compreender suas demandas e alinhar nossa prática com a equipe local”, afirma Fernanda Leitzke, aluna de Medicina do Ensino Einstein, uma das fundadoras e atual diretora Geral do Kavanah.

LEIA TAMBÉM:

“No Brasil, mais de um milhão de pessoas estão na fila para a realização de procedimentos eletivos e essa espera pode chegar a seis anos em algumas cidades. Estamos muito felizes em contribuir com o sistema de saúde local e trazer saúde especializada à população de Amparo”, afirma o Dr. Daniel Magalhães, integrante do corpo clínico do Einstein e coordenador médico do Kavanah.

O projeto tem apoio institucional do Dr. Bruno Muller, coordenador cirúrgico do Einstein, e coordenação acadêmica do Dr. Leandro Luongo de Matos, professor do ensino Einstein. Serão realizados procedimentos como histerectomias, laqueaduras e cirurgias de correção de hérnia.

A expedição contará com, aproximadamente, 40 voluntários, entre alunos, anestesistas, cirurgiões gerais, ginecologistas e obstetras e equipe multidisciplinar.

A expedição em Amparo conta com apoio das empresas Tozzini Freire, Confiance, Vemed, Bhio

Supply, EndoMedical, Bip Privativos e Jalecos, Mission Chocolates, Di Siena Chocolates e o

Centro Acadêmico Anna Turan.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui