Inscrições para o Prouni começam nesta segunda-feira

Os cursos ocorrerão por meio de três lives com início em janeiro

A Vivensis e o Sebrae fecharam uma parceria para ajudar os profissionais a aumentarem suas experiências e aprimorarem seus conhecimentos técnicos. A capacitação dos participantes ocorrerá por intermédio de três lives, a primeira live se intitula Curso Venda Mais: Alavancando o Futuro com a IA. A transmissão ao vivo ocorre nesta quarta-feira, 24, às 20h. Os participantes aprenderão mais sobre um tema que está em alta no mercado: a inteligência artificial e poderão aplicá-la para impulsionar as vendas.

LEIA TAMBÉM:

O segundo curso que engloba o treinamento será Conquistando e Fidelizando Clientes no WhatsApp que ocorrerá em fevereiro e o último se chama Divulgando Sua Marca e Ampliando sua Base nas Redes Sociais que acontecerá em março. As datas serão definidas e divulgadas no perfil da Vivensis, acompanhe pelo www.instagram.com/vivensis/.

Todos os participantes que assistirem as três transmissões além de receberem um certificado exclusivo ao final do curso validando suas experiências, irão receber ferramentas para aumentarem suas vendas utilizando a tecnologia.

Cursos contam com convidados renomados do setor

Os instrutores encarregados pelas três lives são o sócio proprietário da Vivensis, Rômulo Freire e o sócio fundador, Yvan Cabral. O idealizador do Portal BSD dedicado ao segmento de recepção de sinais via satélite e TV digital na América Latina, Marcos Benni e o consultor de Marketing do Sebrae, Alexandre Giraldi.

O sócio fundador da Vivensis ressalta que os cursos são uma ótima oportunidade para os instrutores e participantes. “Os treinamentos serão uma oportunidade de compartilhar meus conhecimentos com os participantes e trocar ideias com os instrutores. Ambos os lados serão beneficiados com as lives”, afirma Freire.

A primeira live pode ser acessada pelo link youtube.com/watch?v=IY7X_1_6QKg&ab_channel=Vivensis.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui