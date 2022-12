Inscrições para o Centro de Educação de Jovens e Adultos de Jaguariúna serão de 02 a 31 de janeiro

Em junho, governador Rodrigo Garcia (PDSB) disse que seria impensável aumentar os preços neste ano, mas agora diz que não quer deixar o problema para a gestão futura

A tarifa de pedágio da rodovia que liga Jaguariúna a Campinas vai ter um reajuste no valor a partir da meia-noite da sexta-feira, 16. Na verdade, diversas rodovias da região de Campinas sofrerão reajuste. A alta vai variar, em média, de 10,5% a 11,8.

Os valores foram informados pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e começam a valer nas primeiras horas da sexta. Novas tarifas para carros a partir de 6ª:

Rodovia Anhanguera

Perus – de R$ 10,60 para R$ 11,80

Valinhos – de R$ 10,50 para R$ 11,70

Nova Odessa – de R$ 9,30 para R$ 10,40

Limeira – de R$ 7,00 para R$ 7,80

Rodovia dos Bandeirantes

Caieiras – de R$ 10,60 para R$ 11,80

Itupeva – de R$ 10,50 para R$ 11,70

Sumaré – de R$ 9,30 para R$ 10,40

Limeira – de R$ 7,00 para R$ 7,80

Rodovia Dom Pedro I

Igaratá – de R$ 10,50 para R$ 11,70

Atibaia – de R$ 8,30 para R$ 9,30

Itatiba – de R$ 11,30 para R$ 13,50

Rodovia Professor Zeferino Vaz

Paulínia A – de R$ 9,50 para R$ 10,60

Paulínia B – de R$ 13,20 para R$ 14,70

Engenheiro Coelho – de R$ 7,20 para R$ 8,10

Rodovia Governador Adhemar de Barros

Jaguariúna – de R$ 13,80 para R$ 15,20

Rodovia Santos Dumont

Indaiatuba – de R$ 15,20 para R$ 16,80

O reajuste anterior foi feito em julho de 2021, quando o pedágio de Jaguariúna x Campinas era R$12,70 e passou a custar R$13,80. Agora, R$15,20.

Previsão era não reajustar

Em junho passado o governador Rodrigo Garcia (PSDB) afirmou que não haveria aumento nas tarifas neste ano. Na época, ele disse que não considerava alterar os valores porque os motoristas já estavam gastando muito com a alta dos preços da gasolina, do etanol e do diesel.

Porém, em agosto, o governo de São Paulo assinou contrato com as concessionárias das rodovias do estado para aumentar a tarifa dos pedágios em mais de 10% ainda em 2022, ao contrário do que havia prometido o governador, quando anunciou a suspensão dos reajustes, em 30 de junho. Segundo o acordo, o governo teria até 16 de dezembro (depois das eleições) para reajustar os pedágios e terá de compensar as concessionárias por ter congelado as tarifas em 1º de julho (quando deveriam ter sido reajustadas em 10,72%, nos contratos atrelados ao IGP-M, ou 11,73%, nos atrelados ao IPCA).

Agora, no limite do prazo, os aumentos atingem o bolso de quem precisa transitar pelas rodovias.

