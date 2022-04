Inscrições abertas para o Workshop de Páscoa promovido pelo curso de Gastronomia à comunidade

Durante Workshop, alunos de Gastronomia ensinarão como fazer ovos de Páscoa, com o intuito de agregar conhecimento a fim de auxiliar na geração de renda extra à população durante esta época do ano.

O curso de Gastronomia do Grupo UniEduK está com inscrições abertas à comunidade para o Workshop de Páscoa. As vagas são limitadas (30 participantes por dia), portanto, os interessados devem realizar a inscrição pelo link: Workshop de Páscoa (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCD_xwCCM1mJa4p8H7Nf4GBbAdChTBwWGa5BCIEMpfmwgueA/viewform .

As aulas acontecerão no dia 04/04, segunda-feira, na UniFAJ (campus II), em Jaguariúna, e no dia 06/04, quarta-feira, na UniMAX (campus I), em Indaiatuba. Em ambas as datas, o início do evento é previsto para às 19h30.

No evento, os alunos do primeiro semestre do curso irão ensinar como preparar três tipos de ovos de chocolate e como é possível vendê-los. A iniciativa será realizada com o objetivo de divulgar conhecimento a fim de gerar impacto positivo na vida das pessoas, principalmente, de quem precisa de uma renda extra.

Todos os alunos do primeiro semestre estarão envolvidos na ação, dando suporte e no pré-preparo, além de ministrarem as aulas.

Além de todo o conhecimento compartilhado do Workshop, o gestor acadêmico do curso de Gastronomia, professor Sérgio Rischiotto, revela que também haverá sorteio de ovos de Páscoa e entrega de brindes aos participantes.

Esta ação demonstra, na prática, mais uma iniciativa do Grupo UniEduK que favorece além dos alunos a comunidade local onde estão inseridas suas instituições de ensino.