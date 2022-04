Ingressos para a 34ª Festa do Peão de Americana começam a ser vendidos nesta quinta-feira, 07

Com valores populares no primeiro lote, a expectativa é de casa cheia nos sete dias de evento

Foi dada a largada para a 34ª edição da Festa do Peão de Americana! Como já anunciado pelas redes sociais oficiais do festival, os ingressos começam a ser vendidos nesta quinta-feira, 07. A organização preparou espaços diferentes para todos os gostos e bolsos: pista (arquibancada), camarote Americana, camarote Superbull e open Superbull, camarote Brahma e mais de 230 camarotes corporativos divididos entre os setores A e B. Os ingressos no primeiro lote (sujeito a reajuste) custam a partir de R$50 e podem ser adquiridos pelo site https://www.totalacesso.com/ ou na Casa dos Cavaleiros de Americana.

Se os espaços são diferentes, a vista privilegiada para o palco gigante é comum entre todos eles, bem como a segurança. Com um planejamento inteligente, estratégico e jamais visto na história, a Festa reassume o compromisso de manter o título de evento mais seguro do segmento, usada como modelo para os demais, com a presença da Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, Polícia Civil, Guarda Municipal, AutoBan e empresa de segurança privada atuando dentro e fora do recinto.

O que é obrigatório, em Americana, é se divertir!

Passam pelo palco mais desejado do circuito mais de 19 artistas consagrados e que movimentam o mercado de shows em todo o Brasil.

Americana dá as boas-vindas na sexta (10/06) com Henrique e Juliano, Guilherme e Benuto e Barões da Pisadinha. No sábado (11/06), sobem ao palco Gusttavo Lima, Edson e Hudson e César Menotti e Fabiano. Encerrando a primeira semana, no domingo (12/06), as apresentações são de Luan Santana e do DJ Pedro Sampaio no Domingo da Família São Vicente.

Na quarta-feira (15/06), véspera do feriado de Corpus Christi, no Dia da Pura Construtora, tem Leonardo e Bruno e Marrone com o espetáculo Cabaré, além de Dennis DJ. No lounge do Americana Hall (entrada privada dos camarotes), a apresentação de Juan Marcus e Vinícius.

Pausa no dia 16 para tudo voltar na sexta, 17 de junho, com Maiara e Maraísa, Alok e Hugo e Guilherme. O segundo sábado da Festa do Peão de Americana promete fortes emoções com o encontro de Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, Gustavo Mioto e o DJ Sevenn.

Americana se despede no Domingo da Família São Vicente (19/06), com a apresentação de Chitãozinho e Xororó e a tour ‘Evidências’

Na arena, a Professional Bull Riders (PBR) trará uma etapa eletrizante e o Iron Cowboy, um modelo de competição que irá eleger os melhores atletas em um mata-mata de tirar o fôlego. Americana também terá as modalidades cutiano e três tambores.

“Nosso momento é de extrema felicidade! Voltamos com tudo e esta, sem dúvidas, será a melhor edição de todos os tempos”, encerra Beto Lahr, presidente do Clube dos Cavaleiros de Americana.

Adquira o seu ingresso e faça parte desta festa! Nos vemos de 10 a 19 de junho, no Parque de Eventos CCA. Aqui é #RodeioRaiz