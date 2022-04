Das Letras – Estante Literária atende 372 alunos em Valinhos

A cidade recebeu o projeto nos dias 30 e 31 de março; foram entregues 300 novos livros para instituições

Durante os dias 30 e 31 de março, a cidade de Valinhos, no Interior de São Paulo, recebeu o projeto Das Letras – Estante Literária. A ação aconteceu em duas entidades: EMEB Tomoharu Kimbara (dia 30) e Casa da Criança e do Adolescente de Valinhos (dia 31). Ambas receberam a doação de 150 novos livros cada.

Na Tomoharu Kimbara, o Das Letras irá atender 122 alunos de 4 a 14 anos e suas famílias, além de professores, colaboradores e comunidade. Já na Casa da Criança e do Adolescente de Valinhos, o número é 250 atendidos de 7 a 17 anos, além da comunidade local.

Os livros doados são de diversos temas: coleções da literatura clássica de Júlio Verne, Monteiro Lobato, Andersen e Irmãos Grimm; biomas brasileiros, folclore, sentimentos e emoções, curiosidades, aventura e contos de fada, acervo que atende três faixas etárias: de pequenos a partir de 4 anos até adolescentes de 17 anos. Para garantir acessibilidade, também foram entregues 15 livros em braile e dois tablets para audiolivros. Nas duas instituições as crianças assistiram a uma contação de história.

Viabilizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Lei de Incentivo do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o Das Letras – Estante Literáriaé produzido pela Villa 7 Produções Culturais em parceria com a AH7 Gestão Cultural, com apoio da Prefeitura de Valinhos.

As empresas Chem-Trend Brasil e SurTec do Brasil, ambas do Grupo Freudenberg e localizadas também em Valinhos, escolheram patrocinar essa iniciativa pois acreditam que a educação pode fazer a diferença na vida das pessoas e da sociedade em que estão inseridas.

