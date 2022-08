Indústria digitalizada é mais competitiva

Grupo, que emprega mais de mil colaboradores em todo o país, conquistou o sétimo lugar Nacional no segmento Saúde

Grupo Artesanal conquista – O Grupo Farmácia Artesanal foi eleito como um dos melhores lugares para se trabalhar no Brasil.

Com mais de mil colaboradores em todo o país, o Grupo conquistou mais um reconhecimento no GPTW (Great Place To Work), sendo premiada como a 7° melhor empresa entre as 157 grandes e médias no segmento saúde do Brasil.

O título é um dos mais concorridos do meio corporativo e foca em companhias com boas práticas no ambiente de trabalho.

“Investimos em projetos que valorizam tanto o indivíduo, quanto o coletivo, de uma empresa que só existe porque somos um grupo unido”, afirma Fernanda Domiciano, gerente nacional de Recursos Humanos. Anteriormente, a Farmácia Artesanal já havia recebido o selo GPTW como uma das melhores empresas para se trabalhar no Centro-Oeste.

O Grupo é reconhecido pela valorização profissional e pelo incentivo ao contínuo aperfeiçoamento para o desenvolvimento de pessoas e de carreiras e tem em seu DNA a cultura do cuidado com as pessoas.

“A proximidade e a abertura para escuta têm permitido construir um ambiente com segurança psicológica. As pessoas aqui sentem à vontade para sugerir e assim contribuir para um ambiente saudável. Também valorizamos a diversidade por acreditar que todos têm muito a contribuir com o negócio”, afirma Fernanda.

O grupo também realizou, nos últimos dois anos, a revisão de todos os processos internos: contratação, onboarding de colaboradores, programas de desenvolvimento e gestão de desempenho para alinhar todas as etapas e fortalecer as ações.

“Acompanhamos a carreira e o desenvolvimento das pessoas. Isso começa no dia da integração, e continua com mentores”, afirma Fernanda.

Todas as ações contam com o amplo apoio dos gestores e do presidente do Grupo Artesanal, Evandro Tokarski, que reconhece o papel dos colaboradores na conquista. “Despertar o orgulho de ser Artesanal é um dos nossos pilares. Estamos trabalhando diariamente em projetos para expandir ainda mais essa cultura”, diz.

O Grupo

A Artesanal é uma marca construída por pessoas. Foi criada há mais de 41 anos por um visionário, o farmacêutico Evandro Tokarski, que tem como propósito o compromisso com a saúde e bem-estar da sociedade agregando valor à vida.

Para a escolha dos franqueados, a companhia considera, além do perfil de negócios, a proximidade com os propósitos da empresa. O grupo estuda com profundidade o perfil de cada parceiro para entender a afinidade e o engajamento com as causas da empresa.

A exclusividade no atendimento começa no balcão, com uma equipe treinada que vai acompanhar o cliente do início ao fim do tratamento, com escuta e acolhimento.

Mas continua no atendimento aos médicos que, além de apoio de todo o time de farmacêuticos, recebem conteúdo especializado preparado pelos profissionais do Núcleo de Pesquisa e Inovação do Grupo Artesanal, – um dos mais avançados do Brasil na produção de conteúdo especializado sobre medicina, saúde, beleza e qualidade de vida.

Atualmente, a rede conta com mais de 70 lojas, em 7 estados mais Distrito Federal — Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e São Paulo

