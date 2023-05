Indígenas protestam contra Marco Temporal na rodovia dos Bandeirantes em SP; pista é liberada

Mais de 400 montarias são confirmadas para a 35 ª edição. Esta será a maior premiação da história da Festa do Peão de Americana

Americana promete fortes emoções do início ao fim. De 09 a 18 de junho, o Parque de Eventos CCA sediará competições de tirar o fôlego nas modalidades cutiano, três tambores e montaria em touros. Sem dúvidas, a poeira vai voar alto na 35ª edição!

Na montaria em touros, a disputa foi dividida em duas partes, com uma etapa regular do campeonato nacional acontecendo nos dias 09, 10 e 11 de junho, e a empolgante competição do Iron Cowboy em 16, 17 e 18 de junho. Serão distribuídos mais de R$180 mil em prêmios.

Na etapa que acontece no primeiro fim de semana, participam os mais importantes competidores do ranking nacional, além de alguns convidados internacionais que se destacaram no mundial da entidade em terras norte-americanas.

Já o tradicional Iron Cowboy, programado para a segunda semana, terá uma premiação recorde de R $120 mil e será dividida em duas fases, também contando com os melhores atletas do ranking nacional e convidados internacionais. A competição testa os limites de superação dos atletas que terão que montar em até seis touros no fim de semana para ganhar o prêmio principal, sendo quatro animais seguidos no último dia, quando será conhecido o campeão.

Entre os competidores, o destaque é para João Lucas Campos, atual líder do ranking nacional e que recentemente foi campeão da Final do Velocity Tour, o campeonato da divisão de acesso da PBR, em sua primeira experiência nos Estados Unidos. O paulista, de Porto Feliz, que também participou no mês de maio de sua primeira Final Mundial no Texas, retorna ao Brasil em busca do título nacional e será uma das apostas dos fãs para o título na arena de Americana.

A lista também conta com nomes de Jean Fernandes, atual vice-líder do ranking, Bruno Carvalho, o terceiro, e Felipe Furlan, o quinto colocado.

Entre os competidores internacionais, a novidade é a participação de todo o elenco principal do Austin Gamblers, uma das equipes texanas da PBR Team Series. Nomes como o do bicampeão mundial, José Vitor Leme, o campeão do Iron Cowboy Americana 2019, Adriano Salgado, Ramon de Lima e Lucas Divino, além de jovens talentos norte-americanos.

Para fazer frente a elite de competidores do esporte, o Clube dos Cavaleiros de Americana está preparando uma verdadeira seleção de touros que promete ser uma das melhores já selecionadas para o evento. Com um plantel de pelo menos nove boiadas já confirmadas, vários são destaques entre os fãs, mas o que mais chama a atenção é Reza a Lenda, Melhor Touro da Temporada 2022 da PBR no Brasil, e que permanece num longo período de invencibilidade, sem deixar que nenhum competidor suporte os oito segundos sobre seu lombo.

Três Tambores

As estrelas do Circuito RAM ANTT, o principal campeonato da modalidade Três Tambores do Brasil, irão brilhar novamente na arena da Festa do Peão de Americana. O campeonato, organizado pela Associação Nacional dos Três Tambores, faz parte da programação da segunda semana, nos dias 16, 17 e 18 de junho.

Em 2022, a etapa do Circuito RAM ANTT na Festa do Peão de Americana contou com mais de 100 competidoras das mais diversas idades. Para este ano, a expectativa é ainda maior.

O destaque é a paulista Ana Laurini Cardozo, que em 2022 tornou-se a esportista com o maior número de títulos na história do campeonato ao vencer cinco edições consecutivas. Sempre em conjunto com o premiado Cromo Down Jet WA, Ana Carolina é também a recordista de vitórias em etapas da ANTT, além de já ter sido campeã nas principais arenas do país. Atualmente, a competidora de Araraquara (SP), ocupa a terceira colocação no ranking da categoria. A atual líder é Ana Laura Savini, que se tornou um dos principais nomes da nova geração da ANTT e busca seu primeiro título nacional. Com apenas 18 anos, segue como a primeira colocada no ranking nacional depois de pontuar entre as 10 melhores sete vezes nesta temporada, incluindo uma vitória e dois segundos lugares.

Na Categoria Mirim, a estrela da atualidade é Mariana Castro de Lucca, que tem apenas nove anos. A atleta, que se tornou uma das mais queridas entre os fãs devido ao seu talento e carisma, lidera o ranking em busca do primeiro título nacional, já acumulando duas vitórias e outros sete pódios na temporada atual.

Na sexta-feira, dia 16, todas as participantes disputam as classificatórias durante o dia, onde são selecionadas as competidoras com os 15 melhores tempos da Categoria Feminino e as cinco com os melhores tempos na Categoria Mirim para a semifinal que ocorre à noite, durante o Rodeio. Desta semifinal se classificam diretamente para a Final de domingo as cinco melhores da Categoria Feminino e as três melhores da Categoria Mirim.

No sábado acontecem novas classificatórias durante o dia e novamente são definidas mais 15 semifinalistas da Categoria Feminino e cinco semifinalistas da Categoria Mirim, que voltam a arena à noite durante o Rodeio concorrendo às vagas restantes na Final de domingo. No domingo, as finalistas fazem mais uma apresentação e quem tiver a melhor somatória de tempos será a campeã de cada categoria.

Cutiano

A Copa Rozeta Cutiano é o principal campeonato de Montarias em Cutiano do país e realiza as competições da modalidade tipicamente brasileira em algumas das principais arenas do Brasil.

A Festa do Peão de Americana foi o primeiro evento a sediar uma etapa da Copa Rozeta Cutiano, em 2014, acreditando e dando apoio ao projeto logo no início. Assim, o evento se tornou a etapa mais tradicional do campeonato e este ano recebe pela oitava vez a Copa Rozeta Cutiano.

O destaque entre os competidores é o líder, Alessandro Vieira (Bocaiúva-MG), que se mantém em primeiro lugar no ranking já há várias semanas, além de três jovens talentos que seguem entre os quatro primeiros da classificação: Felipe Mariano (Deodápolis-MS), João Victor Gimenez (Deodápolis-MS) e Luís Henrique de Almeida (Piracicaba-SP). Entram na disputa acirrada o campeão nacional da Ekip Rozeta, Altamiro Lima (Deodápolis-MS), o supercampeão, Antônio Juscelino (Tietê-SP), que é um dos competidores mais premiados da história da modalidade, e os experientes e premiados Júlio César Camargo (Jales-SP) e Pablo Luís Bertolin (Mirassol-SP).

Os ingressos para a 35ª edição da Festa do Peão de Americana já estão à venda no Clube dos Cavaleiros ou pelo site totalacesso.com/events/35festadopeaodeamericana

35ª Festa do Peão de Americana

De 9 a 18 de junho

Local: Parque de Eventos CCA

Endereço: Entrada pela Rodovia Anhanguera, KM 121. Caminho de Servidão, 245 – São Sebastião, Americana, SP.

Shows:

9 de junho (sexta-feira) Henrique e Juliano | convida Rayane e Rafaela/Alok/Luan Santana

10 de junho (sábado) Gusttavo Lima/Gustavo Mioto/Pedro Sampaio/ KVSH

11 de junho (domingo) Maiara e Maraísa/Edson e Hudson/Rionegro e Solimões

16 de junho (sexta-feira) Ana Castela/Hugo e Guilherme

17 de junho (sábado) Jorge e Mateus/Matheus e Kauan/Zé Neto e Cristiano/Sevenn DJ

18 de junho (domingo) Chitãozinho e Xororó/Zezé di Camargo e Luciano

