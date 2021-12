Iluminação de Natal volta a ser alvo de vandalismo em Artur Nogueira

Município recebeu três viaturas 0km modelo T-Cross, da Volkswagen

Após quatros anos utilizando viaturas sucateadas devido ao descaso da antiga gestão, a nova administração se mobilizou, e a Guarda Municipal recebeu, nesta sexta-feira, 10, três novas viaturas que irão reforçar ainda mais o atendimento em segurança pública de Artur Nogueira. Os veículos são os primeiros da região a terem câmbio automático, e um deles será destinado para o atendimento ao Programa Guardião da Mulher.

Esta é uma iniciativa que visa continuar reforçando a segurança de todos, além de combater a criminalidade do município. Por isso, os veículos sucateados serão substituídos pelas novas viaturas a fim de renovar a frota.

“A segurança da nossa cidade ficará ainda mais forte com as novas viaturas, os equipamentos e os treinamentos que nossa Guarda Municipal vem realizando ao longo do ano. Desempenhamos esses avanços porque nos preocupamos com a proteção das pessoas que acionam a GM em busca de socorro e, com veículos novos, nossos agentes terão ainda mais condições de realizar um trabalho de qualidade”, destacou o Prefeito Lucas Sia (PSD) que estará presente na apresentação das viaturas.

De acordo com a Secretaria de Segurança e Trânsito, para o próximo ano, a expectativa é de que cheguem mais três novas viaturas. Duas serão destinadas para o ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) e uma para a secretaria de Meio Ambiente.

Nova identidade visual

O secretário municipal de Segurança Pública Roberto Daher comenta sobre a nova aquisição do município e sua importância. “Nossos veículos possuem uma nova identidade visual modelo T-Cross e câmbio automático. Elas são uma das primeiras da região a terem câmbio automático e reconhecemos que será muito útil para acelerar as medidas de segurança. Inclusive, já estão em circulação desde sexta-feira”, enfatizou.

As novas viaturas são vistas como uma grande conquista para o município nogueirense, visto que sua circulação representará o fortalecimento no combate à criminalidade e atendimento de qualidade durante as ocorrências.