Jesse Koz e Shurastey estavam a caminho do Canadá quando sofreram um acidente.

Jesse Koz e Shurastey – Fotos do acidente que matou o influenciador Jesse Koz e o golden retriever Shurastey mostram o impacto causado pela batida que ocorreu na segunda-feira (23), próximo da cidade de Portland, nos Estados Unidos. Nas imagens é possível ver que o Fusca em que estavam Koz e o cachorro ficou destruído.

Segundo a amiga, Koz não conseguiu frear a tempo quando um carro parou na rodovia para fazer a conversão à esquerda.

As imagens, de autoria desconhecida, foram compartilhadas nas redes sociais e tiveram sua autenticidade comprovada pela NSC TV.

Jesse Koz e Shurastey

Influenciador e golden retriever de SC que viajavam o mundo em Fusca morrem nos EUA

A informação sobre a morte do Jesse Koz foi confirmada nas redes sociais oficiais e por um familiar. Junto de Dodongo, como o fusca 1978, com placas de Balneário Camboriú (SC), foi apelidado, Jesse percorria as Américas na companhia do cão. A dupla já havia passado por 16 países, além do Brasil.

Imagem mostra como ficou Fusca de influenciador e cachorro que morreram em acidente nos EUA — Foto: NSC TV/Reprodução

A viagem de Jesse e Shurastey fazia parte de um projeto chamado “Shurastey or Shuraigow?”, uma adaptação inspirada na música “Should I Stay or Should I Go” (traduzido do inglês Devo Ficar ou Devo Ir), sucesso da banda The Clash. Veja mais sobre o projeto e sobre a morte do homem e do cão no vídeo acima.

Socorristas atendem acidente que matou influenciador de SC — Foto: Reprodução NSC/TV

Imagem divulgada pela NSC TV mostra acidente que ocasionou morte de influenciador de SC — Foto: Reprodução/NSC TV

Como foi o acidente

De acordo com Roana Petri Celeste, viajante que seguia com a dupla durante a viagem, em outro veículo, Koz não conseguiu frear a tempo quando um carro parou na rodovia para fazer a conversão à esquerda. “Perdeu o controle do fusca e bateu de frente com o carro que vinha no outro lado””.

Em sua última publicação no Instagram, feita no sábado, Jesse se mostrou animado em relação ao encontro com Diego e Roana.

“Nós estamos acampando no estado do Oregon, no meio do nada, e daqui nós seguimos viagem rumo à fronteira com o Canadá. Mas antes vamos visitar uma galera que eu sou fã!!!”, escreveu.

Dupla na Route 66, nos Estados Unidos — Foto: Reprodução

Dupla estava em Oregon com amigos no final de semana — Foto: Reprodução

Ajuda para o translado

O casal de amigos divulgou, na noite de terça, uma “vaquinha virtual” para arcar com os trâmites para trazer o corpo de Jesse e Shurastey de volta ao Brasil. “Eles merecem a despedida mais linda que só nós podemos dar”, escreveram. A meta de R$ 120 mil foi batida poucas horas depois.

No Twitter, o governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, afirmou que fez contato com o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, solicitando apoio do Itamaraty para o translado dos corpos. Segundo a assessoria do político, o ministro pediu o contato da família em Santa Catarina.

