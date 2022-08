Holambra sedia congresso especial para mulheres com palestra de Dawn Watson

Evento acontece no dia 31 de agosto no Centro de Convenções Jan Heijdra, ao lado do Moinho

Holambra promove no dia 31 de agosto o Congresso Mulheres de Sucesso, evento que contará com uma palestra especial ministrada por Dawn Watson, escritora e palestrante internacional que ficou mundialmente conhecida após participar de um treinamento na Flórida (EUA) com Tony Robbins.

O evento, com entrada gratuita, acontecerá no Centro de Convenções Jan Heijdra, ao lado do Moinho Povos Unidos. É necessária a retirada de ingressos com antecedência no Espaço do Empreendedor, instalado no Paço Municipal.

A iniciativa tem por objetivo inspirar e motivar as mulheres, principalmente as que sofrem ou já sofreram com transtornos mentais, como depressão e ansiedade, ou simplesmente aquelas que procuram mais sucesso na vida pessoal e profissional.

“Será uma experiência incrível e transformadora. Vamos contar histórias e trazer ferramentas capazes de ressignificar a vida das pessoas” afirma Alessandra Caratti, diretora municipal de Turismo e Cultura

Dawn Watson, formada pelo Instituto Robbins-Madanes Center for Strategic Intervention, dedica sua vida para ajudar as pessoas que querem alcançar um nível mais profundo de liberdade através da compreensão, perdão e libertação da dor.

Ela ficou mundialmente conhecida após participar de um congresso com o palestrante Tony Robbins, em 2014. Naquela ocasião, Dawn protagonizou o evento que acabou se tornando o documentário “Eu não sou seu guru”, lançado na Netflix com grande audiência. Ela também é escritora, autora do livro best-seller “A força que há em nós”, da Editora Gente.

O evento em Holambra é uma realização da Prefeitura Municipal e contará com transmissão ao vivo e gratuita, pela internet, oferecida pelo Portal ON.

