Holambra realiza última Campanha de Doação de Sangue do ano

Permita-se ser transportado para uma época de magia e memórias, enquanto celebramos as vibrantes décadas de 80 e 90 no evento Flashback no Clube Holambra. Prepare-se para uma noite que será um verdadeiro mergulho no passado, repleta dos maiores sucessos que definiram o cenário do pop e rock, uma era em que a música era uma explosão de talento e criatividade.

Neste sábado, 04, será realizado o evento de músicas estilo “Flashback” é uma celebração musical que se concentra em reviver e relembrar as canções que eram populares em décadas passadas, geralmente nas décadas de 80 e 90. Esse tipo de evento tem como objetivo transportar os participantes de volta no tempo, proporcionando uma experiência nostálgica e emocional, onde eles podem apreciar os sucessos musicais que marcaram aquelas épocas. O evento é realizado e produzido pela empresa ElyteMix e contará com a presença dos DJs Robson Braga e DJ Alex Tubarão, um evento imperdível.

O palco para essa celebração de nostalgia é o renomado Clube Fazenda Ribeirão em Holambra, que servirá como o cenário perfeito para essa viagem no tempo. Este é o dia em que você terá a oportunidade de reviver os clássicos que marcaram uma geração, e a melhor parte é que você pode garantir seu convite antecipado por apenas R$30,00. Não deixe essa oportunidade passar e faça parte desta noite inesquecível.

Os eventos de estilo Flashback muitas vezes incluem elementos de entretenimento que remetem à estética e à cultura da época, como trajes de época, projeções de videoclipes, iluminação especial e decoração temática. É uma oportunidade para as pessoas se reconectarem com suas memórias e desfrutarem de uma noite de diversão imersiva.

Esses eventos atraem pessoas de diferentes faixas etárias, desde aqueles que viveram nestas décadas e querem reviver as lembranças até as gerações mais jovens que desejam experimentar a música e a cultura daquela época.

O evento não é apenas sobre música e nostalgia; é sobre criar uma experiência completa. O evento irá oferecer mesas e estacionamento gratuitos para tornar a sua visita ainda mais conveniente. Sinta-se à vontade para trazer seus amigos e familiares para compartilhar essa jornada emocional no tempo juntos.

Para obter mais informações e reservar seus ingressos, ligue para (19) 98326-9066. Temos uma equipe pronta para atendê-lo e fornecer todas as informações que você precisa.

Ainda mais emocionante, você pode garantir seus ingressos com desconto via PIX através do link: www.digital.pro.br/flashback-holambra.

Prepare-se para reviver os momentos mágicos das décadas de 80 e 90, para se conectar com as canções que moldaram sua juventude e criar novas memórias com os amigos e a família. Não perca esta oportunidade única de mergulhar nas músicas que marcaram uma era, de dançar, cantar e celebrar a vida. Junte-se a nós no evento Flashback no Clube Holambra e faça parte desta experiência inesquecível.

Serviço:

FlashBack no Clube Fazenda Ribeirão em Holambra

Local: Clube Fazenda Ribeirão – Alameda Maurício de Nassau, 894 – Centro – Holambra

Reservas e telefone: (19) 98326-9066 / (19) 99997-9190

Estacionamento grátis

Site: www.digital.pro.br/flashback-holambra

