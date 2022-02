Holambra realiza nesta sexta-feira primeira Campanha de Doação de Sangue do ano

O número de casos de Covid-19 confirmados em Holambra voltou a subir: nos últimos 7 dias foram 470 novos registros da doença. De acordo com balanço do Departamento Municipal de Saúde, a cidade contabiliza, desde março de 2020, 3.418 casos e 17 óbitos. O bairro Imigrantes soma 971 confirmações, seguido do Groot com 319 e do Centro com 297.

No primeiro boletim do ano, divulgado em 6 de janeiro, foram registrados 76 novos casos da doença. Na semana seguinte o número de novas confirmações saltou para 409: a maior quantidade, até então, desde o início da pandemia. Já em 20 de janeiro foram contabilizados 294 casos.

“Holambra, assim como todo o país, enfrenta uma alta no número de casos da doença. Os números de janeiro são alarmantes. São recordes de casos”, disse o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “Observamos o agravamento maior da doença em pacientes que não se vacinaram, inclusive com necessidade de internação. Por isso é fundamental receber as doses do antígeno nas datas corretas e imunizar as crianças”, disse, reforçando ainda a necessidade do uso correto da máscara, do distanciamento e da higienização frequente das mãos.

Ele explica também que quem apresentar sintomas gripais leves deve ir até a unidade de saúde mais próxima de casa. Já pessoas que tiverem febre alta persistente e dificuldade para respirar devem procurar o atendimento de urgência e emergência na Policlínica Municipal.

Até o momento, 93,4% dos holambrenses já receberam a 1ª dose da vacina. 87,96% tomaram as duas doses ou o antígeno de dose única. 35,5% receberam o reforço do imunizante.

Dia V de Vacinação

Holambra irá realizar neste sábado, dia 29 de janeiro, o Dia V de Vacinação contra a Covid-19. Poderão ser imunizados adultos (1ª ou 2ª dose para moradores acima de 12 anos e 3ª dose para holambrenses com mais de 18) e crianças entre 5 e 11 anos. O atendimento irá ocorrer no Salão da Terceira Idade, das 8h às 13h, por ordem de chegada ou até o término das doses.