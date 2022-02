Holambra abre processo seletivo para professor de Língua Portuguesa

Terminam nesta quinta-feira, 03, as inscrições do Processo Seletivo para contratação, em caráter temporário, de Professor Titular de Educação Básica II, disciplina de Língua Portuguesa, em Holambra. Os interessados devem ir até o Departamento Municipal de Educação, localizado na Rua Solidagos, nº 48, no Jardim Morada das Flores, com cópia autenticada dos títulos acadêmicos e cópias simples do documento de identidade e do comprovante de endereço. O atendimento é realizado das 8h às 11h e entre 13h e 16h.

De acordo com o edital, publicado no Diário Oficial Eletrônico da cidade, podem se inscrever brasileiros com 18 anos ou mais (na data de contratação) que possuem formação em nível superior com licenciatura plena e com habilitação específica em Letras e/ou complementação pedagógica, nos termos da legislação vigente, para a docência nos anos finais do Ensino Fundamental.

A remuneração é de R$15,59 a hora aula e, a carga horária, de 24 horas semanais. “O processo seletivo se faz necessário uma vez que foram esgotadas as convocações de Concurso Público para a vaga”, explicou a diretora municipal de Recursos Humanos, Grassi Gomes. Ainda segundo ela, a avaliação contará exclusivamente com análise de currículo, nos termos das Leis Complementares nº 781/2013 e nº 831/2014.

O edital completo está disponível no Diário Oficial Eletrônico, em www.holambra.sp.gov.br.