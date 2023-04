Holambra inicia vacinação contra a gripe na segunda-feira

Você sabia que Holambra conta com uma unidade do Banco do Povo Paulista? O programa de microcrédito, uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura, tem por objetivo promover o desenvolvimento socioeconômico e a criação de novas oportunidades. De acordo com o agente de crédito local, Fernando Henrique da Silva, o espaço atende empreendedores da cidade e oferece linhas com taxa de juros mensal a partir de 0,35%, com limites de até R$21 mil.

“Vale lembrar que a taxa Selic é de 13,75% ao ano”, disse. “O nosso empréstimo varia de R$200 a R$15 mil para pessoa física e de R$200 a R$21 mil para pessoa jurídica”.

Ele reforça que não são disponibilizadas linhas para pagamento de dívidas. Todos os créditos estão sujeitos a análise. “Há 9 anos o Banco do Povo de Holambra tem sido um importante e fundamental incentivador e apoiador dos empreendedores, alavancando nossa economia”, avalia o prefeito Fernando Capato. “É com muita alegria que vemos holambrenses realizando o sonho de empreender com o auxílio do programa”.

O Banco do Povo de Holambra está localizado no Espaço do Empreendedor, que ainda conta com o Sebrae Aqui, que oferece atendimento presencial gratuito a empreendedores, conta com consultoria e também capacitação, por meio de cursos, oficinas e palestras; e com o Via Rápida Empresa, que agiliza a formalização do estabelecimento, integrando registros e licenciamentos.

Mais informações sobre os serviços podem ser obtidas por meio do telefone (19) 3802-8000, ramal 246. O Espaço do Empreendedor funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e entre 13h e 17h, na área externa do Paço Municipal. O endereço é Alameda Maurício de Nassau, 444, no Centro.

