Campanha de vacinação contra gripe começa em 11 de abril em Artur Nogueira

O tradicional Campeonato de Pesca “Vardo Corrêa” está com as inscrições abertas para sua 18° edição e promete animar o município no dia 30 de abril. Os cadastros se encerram no dia 12 de abril e podem ser feitos em três estabelecimentos da cidade. O evento é organizado pela Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Cultura & Turismo.

O Campeonato acontecerá na Lagoa dos Pássaros e este ano as inscrições são limitadas a 255 pesqueiros. A diminuição foi divulgada nesta quarta-feira (5) e se deve a questões de segurança e organização do evento que faz parte das comemorações de 74 anos de Artur Nogueira.

Para se inscrever, cada dupla deve doar 6 litros de leite, que serão entregues ao Fundo Social da cidade e, posteriormente, destinados às famílias atendidas por programas sociais.

As inscrições podem ser feitas nos seguintes estabelecimentos:

– Agro&Pesca Laranjeiras, localizada na Avenida Santo Dumont, 1370, no bairro Laranjeiras;

– Sobrado da Pesca, localizada na Rua Floriano Caetano, 109, no bairro Vila Rodrigues;

– Traia Pesca, localizada na Rua 15 de Novembro, 530, no Centro.

Regras da competição

O Campeonato de Pesca terá início às 11h, com o sorteio dos pesqueiros. A competição, portanto, começará às 12h30 e se estenderá até às 17h. As premiações serão entregues às duplas que alcançarem 1°, 2° e 3° lugar, na quantidade de quilos pescados. Ou seja, alcançam o pódio as duplas com maiores pesos. Além disso, a dupla que fisgar o primeiro peixe da competição e aquela que pegar o peixe mais pesado, também ganharão prêmios.

No dia, os participantes deverão apresentar um documento com foto para comprovação da inscrição, e a falta de um dos participantes desclassificará a dupla automaticamente. Além disso, cada pesqueiro poderá utilizar até duas varas de mão, com altura máxima de 4,50 metros.

A organização reforça que é proibido o uso de carretilha ou molinete, trempes, chuveirinho ou mais de um anzol em cada vara. Já a linha não poderá ultrapassar o tamanho da vara, e as duplas não poderão juntar peixes com outros pescadores, sob o risco de desclassificação caso haja infração dessas regras.

É importante lembrar que os peixes serão soltos no dia 25 de abril e toda pesca durante a semana que antecede o campeonato será proibida.

