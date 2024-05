Holambra inicia Campanha de Multivacinação e Imunização contra a Pólio nesta segunda

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra realiza entre os dias 27 de maio e 14 de junho nova Campanha de Multivacinação, com atualização da situação vacinal de moradores menores de 5 anos. Para além disso, promove neste período a imunização de crianças de 1 a 4 anos contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil.

As doses estarão disponíveis de segunda a sexta-feira nas Unidades de Saúde Santa Margarida e Imigrantes, das 8h às 11h30 e entre 13h e 16h. Na unidade do Palmeiras o atendimento ocorre às segundas-feiras das 8h às 11h30 e, na do Fundão, às terças-feiras entre 13h e 15h30. É importante levar a caderneta de vacinação e indicar o número do Cartão SUS.

De acordo com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Wilma Gomes, a poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus, que pode causar paralisia e até mesmo a morte. Ela explica que o Brasil está livre da pólio desde 1990 e a vacinação é a única forma de prevenção. “É fundamental que os pais vacinem as crianças para que elas não sofram com as sequelas de doenças que podem ser evitadas”, falou. “A campanha será realizada até o dia 14 de junho. Não deixem para a última hora”.

Dia D de Vacinação

No sábado, 08 de junho, a Prefeitura irá realizar um Dia D de Multivacinação e de imunização contra a Poliomielite. O atendimento irá ocorrer entre 8h e 15h no Santa Margarida e na UBS do Imigrantes. Para receber a vacina será necessário apresentar caderneta de vacinação e indicar o número do Cartão SUS.

