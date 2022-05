Holambra começa nesta quarta a aplicação de reforço da vacina contra a Covid-19 em adolescentes

O Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas (CISMETRO), prorrogou o prazo de inscrições para seleção pública que tem por objetivo a contratação de profissionais em 23 diferentes funções para atuação em Holambra. Interessados podem fazer o cadastro até o dia 5 de junho pelo site www.consulpam.com.br. As provas objetivas e de títulos acontecem no dia 26.

Entre os cargos disponíveis estão ajudante geral, auxiliar administrativo, enfermeiro, farmacêutico, motorista de ambulância, recepcionista, técnico de enfermagem, vigia e veterinário. De acordo com edital publicado pelo consórcio, a carga horária varia de 20 a 40 horas semanais. O salário, por sua vez, de R$1.294,00, para servente geral, a R$4.759,00, para assistente social. Os requisitos mínimos, sobretudo de escolaridade, diferem de função para função.

As inscrições tiveram início em 19 de abril, com valores que vão de R$10,00 a R$13,18. Entre as exigências básicas estão ainda ter idade igual ou superior a 18 anos no ato da nomeação, estar em dia com as obrigações do serviço militar (para homens) e da justiça eleitoral, além de aptidão física e mental, sem deficiências que sejam incompatíveis com o exercício do trabalho.

O edital completo, com toda a relação de cargos e salários, está disponível no site da empresa responsável pela seleção: www.consulpam.com.br.