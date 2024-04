Holambra começa a vacinar crianças e adolescentes contra a Dengue nesta quarta

O Departamento Municipal de Saúde de Holambra realiza neste sábado, 13, o Dia D de Vacinação contra o vírus Influenza, causador da gripe. O atendimento irá ocorrer entre 8h e 15h nas unidades do Santa Margarida e Imigrantes. Poderão ser imunizados idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com deficiência, holambrenses com comorbidades, imunossuprimidos, professores, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e profissionais de Forças de Segurança. Para receber a vacina será necessário apresentar o CPF e indicar o número do Cartão SUS.

“ O Dia D, realizado num sábado, facilita para quem não tem condições de receber a dose durante a semana”, disse o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “O período mais frio do ano chega em alguns meses e é importante que as pessoas do grupo prioritário estejam protegidas.”

A aplicação das doses da vacina contra a gripe teve início na cidade no dia 25 de março. Ela ocorre de segunda a sexta-feira nos PSFs Imigrantes e Santa Margarida, entre 8h e 11h30 e das 13h às 16h. Já na unidade do Palmeiras, a imunização será realizada às segundas-feiras, das 8h às 11h30. No Fundão, às terças-feiras, entre 13h e 15h30.

