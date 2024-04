EXPOFLORA abre inscrições para profissionais apaixonados e criativos exibirem projetos na Mostra de Paisagismo e Decoração 2024

A Corrida do Rei, uma das mais concorridas e charmosas provas de pedestrianismo do interior do Estado de São Paulo, chega esse ano à 10ª edição. E as inscrições para essa etapa mais que especial já estão abertas. A corrida, que acontece em 28 de abril, em Holambra, terá percursos com 3km, 5km e 10km por alguns dos principais cartões postais da cidade. O cadastro para participação deve ser feito pelo site www.corpuseventos.com/inscricoes. A largada está marcada para às 7h.

“São 10 edições deste que é um dos principais eventos esportivos de Holambra, com aproximadamente 600 atletas profissionais e amadores vindos de mais de dezenas cidades do país todos os anos”, disse a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. “Um momento muito especial que será marcado, também, por uma etapa especial e diferente. Comemorativa”.

LEIA TAMBÉM:

A inscrição dará direito a uma camiseta da corrida e uma medalha de participação para aqueles que completarem a prova. “Moradores de Holambra que fizerem a inscrição pessoalmente no Espaço do Empreendedor, localizado no Paço Municipal, e apresentarem Cartão Cidadão, terão desconto de 20%”, explicou Alessandra.

Segundo a organização, as inscrições seguem até 24 de abril ou até o término do número de vagas disponibilizadas para o evento. “O Dia do Rei faz parte do Calendário Oficial de Eventos Turísticos do Estado de São Paulo. É uma festividade que envolve e integra a cidade. E que permite aos visitantes experimentarem um pouco da cultura e das tradições trazidas pelos imigrantes holandeses”, explicou o prefeito do município, Fernando Capato. “A corrida, uma das atrações da festa, é uma grande oportunidade de unir o resgate de nossas raízes com a prática de atividade física e a contemplação de belos cenários. Estamos extremamente felizes com a marca de 10 anos, que será, com toda certeza, comemorada em grande estilo”.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui