Holambra celebra Dia Mundial de Conscientização Sobre o Autismo com programação especial nas escolas

Em 2 de abril é celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo e, para marcar a ocasião, o Departamento Municipal de Educação de Holambra preparou uma programação com o objetivo de estimular reflexões sobre o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Entre os dias 1º e 5 de abril serão realizadas diversas atividades com os estudantes da rede.

De acordo com a diretora municipal da pasta, Claudicir Picolo, estão previstas confecção de cartazes, produção de textos, exposição e apresentação de trabalhos, além de entrega de panfletos com informações sobre o TEA para as famílias dos estudantes. “Vamos promover também uma caminhada com os alunos pela cidade para que façam a entrega da fita colorida, símbolo do autismo”, falou. “A conscientização e a inclusão são fundamentais”.

Ainda segundo ela a rede pública municipal conta hoje com 35 estudantes diagnosticados com TEA.

Inaugurado em julho de 2022, o Centro de Referência do Autismo de Holambra atende atualmente 124 holambrenses, entre 8 meses até a idade adulta, com TEA. O atendimento é gratuito, realizado por meio de parceria com a Prefeitura por meio do consórcio Cismetro. O espaço, localizado no bairro Jardim Holanda, conta com equipe composta por fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, psicopedagogos, musicoterapeutas e psiquiatras.

Além do CAH, Holambra conta com o Núcleo de Atendimento Educacional Especializado, inaugurado em novembro de 2022. A unidade de ensino, destinada integralmente à Educação Especial, proporciona, com sensibilidade, assistência mais digna, direcionada e eficiente para crianças e jovens com transtornos relacionados ao desenvolvimento educacional. No espaço, uma equipe multidisciplinar fornece atendimento complementar aos alunos, com o objetivo de melhorar o processo de aprendizagem.

É um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades em áreas cruciais da vida como comunicação, interação social, comportamento e sensopercepção, ocorrendo em diferentes patamares de gravidade. Em função disto, pode trazer inúmeras dificuldades às pessoas acometidas, sua família e meio social. Tem prevalência estimada em 1 em cada 100 pessoas, não sendo, portanto, considerado raro.

