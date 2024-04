Centro de Referência do Autismo de Jaguariúna amplia em 53% número de vagas

Autoridades e representantes da ADECAP se reúnem com professores da Unicamp

Recentemente o vereador de Jaguariúna, Ton Proêncio (NOVO), e representantes da Agência de Desenvolvimento do Circuito das Águas Paulista (ADECAP), Laura Umbelina Santi e João Rodrigues, tiveram o privilégio de se reunir com os renomados professores do Laboratório de Redes de Comunicações (LARCOM) da UNICAMP. Nesse encontro enriquecedor, o professor doutorando em Engenharia Elétrica e Gestão de Inovação e Tecnologia, Luciano Eduardo Caciato, e o professor doutor Leonardo de Souza Mendes, professor titular e coordenador de curso da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da UNICAMP, compartilharam insights fascinantes sobre os avanços e os projetos em andamento no campo de Cidades Inteligentes e da Educação.

Em um mundo cada vez mais conectado, o conceito de Cidades Inteligentes se torna não apenas uma possibilidade, mas uma necessidade premente. Mas o que exatamente significa uma cidade ser inteligente? Na essência, trata-se de uma comunidade que utiliza a tecnologia e a inovação para melhorar a qualidade de vida de seus habitantes, promovendo eficiência, sustentabilidade e inclusão.

Durante a reunião, os especialistas destacaram a importância de aproveitar os recursos já disponíveis nas cidades como ponto de partida para essa transformação. Desde infraestrutura de comunicação até sistemas de gestão urbana, há uma infinidade de elementos que podem ser otimizados para criar ambientes mais seguros, eficientes e dinâmicos.

Para o Dr. Leonardo, uma Cidade Inteligente é aquela que se torna uma “cidade que fala”, onde a interconexão e a comunicação fluente entre os sistemas urbanos e os cidadãos são fundamentais para uma gestão eficaz e uma vida urbana de qualidade.

Além disso, a presença e participação ativa do diretor do Jornal Gazeta Regional, Sr. Rogério Ripamonti, evidencia o interesse e o compromisso da mídia local com os temas relevantes para o desenvolvimento da região.

O trabalho conjunto entre instituições acadêmicas, organizações governamentais, mídia e a sociedade civil é fundamental para impulsionar essa mudança. Projetos colaborativos, como os que estão sendo discutidos entre o LARCOM da UNICAMP e a ADECAP, demonstram como a união de esforços pode gerar impactos positivos e tangíveis em nossas comunidades.

À medida que nos aprofundamos nesse cenário envolvente de inovação urbana, é crucial manter o foco na acessibilidade e na equidade. As Cidades Inteligentes não devem ser exclusivas para alguns privilegiados, mas sim acessíveis a todos, garantindo que ninguém seja deixado para trás nesse processo de transformação.

À medida que avançamos em direção a um futuro cada vez mais digital e interconectado, que possamos abraçar essa visão de Cidades Inteligentes não apenas como uma aspiração distante, mas como uma realidade tangível que pode moldar positivamente o destino de nossas comunidades desde já. Unidos, podemos construir um amanhã mais inteligente, inclusivo e sustentável para todos.

