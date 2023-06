Holambra anuncia semana especial de filmes no mês de férias escolares

O mês de férias escolares chegou e, com ele, sessões imperdíveis de cinema voltadas para a criançada na Biblioteca Municipal José Maria Homem de Montes. Será realizada uma semana especial, com quatro exibições, sempre às 18h. A iniciativa se dá por meio do Pontos MIS, um programa do Museu da Imagem e do Som, instituição vinculada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.

Para começar, no dia 17 será exibido o longa “Garoto Cósmico”, em que três crianças que vivem no futuro se perdem no espaço e vivem muitas aventuras. Já no dia 18 será vez de curtir “O menino e o mundo”, que conta a história de um garoto que parte em uma incrível jornada em busca do pai.

Na quarta-feira, dia 19, a sessão é com o longa “Minhocas”, animação que mostra o empenho de Júnior e sua turma para impedir os planos de dominação da terra por um terrível tatu-bola. Para terminar, no dia 20 entra em cena “Perdidos em Paris”, em que Fiona parte para a Cidade Luz para tentar desvendar o misterioso desaparecimento de sua Tia Marta, uma senhora de 93 anos.

“Temos opções muito legais de filmes para a garotada curtir neste mês de férias”, disse a diretora municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti. “Faço um convite para que a população participe das sessões e as famílias curtam juntas momentos de muita descontração”.

A Biblioteca Municipal José Maria Homem de Montes fica na Rua Solidagos, 42, no bairro Morada das Flores.

